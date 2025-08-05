Минобороны вводит новый камуфляж ММ-25: что будет с "пикселем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины .

Как отметили в Минобороны, решение принято еще в июне 2025 года по запросу Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военных, которые уже используют подобный узор в боевых условиях.

"Наша задача - обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом", - пояснил начальник Центрального управления развития материального обеспечения (ЦУРМО) подполковник Максим Кайола.

Полной замены "пикселя" не будет

В ведомстве отмечают, что речь идет не о полной замене "пикселя", а о расширении спектра цветовых решений. Аналогично уже разрешенным вариантам, таким как "койот", "олива" или ММ-16Ф, новый рисунок будет использоваться как альтернативный.

ЦУРМЗ уже утвердило обновленную техническую спецификацию тканей, дополнив ее маскировочным рисунком ММ-25. Более десяти производителей уже обратились для ознакомления с новым паттерном и цветовой гаммой.



Минобороны вводит новый рисунок камуфляжа (фото: Министерство обороны Украины)

Объявлены закупки по пяти позициям

Агентство закупок МОУ "ДОТ" уже объявило тендеры на поставку пробных партий - по 20 тысяч единиц. Речь идет о закупках по пяти позициям, которые будут соответствовать обновленным стандартам.

"Мы хотим, чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители - смогли качественно реализовать эти заказы", - отметил директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.

В Минобороны добавляют, что внедрение ММ-25 позволит гибче подходить к потребностям военных и облегчит официальные поставки уже популярного среди бойцов камуфляжа.