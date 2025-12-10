Міноборони закуповує бронековдри для ЗСУ: що це та як захистить військових
У Міністерстві оборони України розповіли, що "Державний оператор тилу" вперше закупить бронековдри для військовослужбовців Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Коли та скільки бронековдр планують закупити
Українцям розповіли, що закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) вперше закупить універсальні польові тенти - так звані бронековдри.
Зазначається, що вони призначені для індивідуального та колективного захисту особового складу.
"Планується придбати перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн із терміном відвантаження до кінця лютого 2026 року", - повідомили в МОУ.
З чого складається комплект такого виробу
Згідно з інформацією міністерства, комплект виробу містить:
- чохол;
- м'який балістичний пакет;
- індивідуальну сумку для перенесення;
- паспорт;
- комплект запчастин для дрібного ремонту.
Відомо також, що всі бронековдри постачатимуться у камуфляжному малюнку ММ-14 - "піксель".
"Кожна бронековдра буде маркована QR-кодом із доступом до текстової інструкції з використання", - додали в МОУ.
Для чого можна використовувати бронековдру
У Міноборони розповіли, що бронековдра може застосовуватися:
- під час переміщення на відкритій місцевості;
- для укриття бліндажів і позицій;
- за відсутності броньованих елементів у транспорті;
- під час евакуації поранених.
Повідомляється, що цей виріб:
- має вигляд тенту;
- забезпечує захист від уламків артилерійських снарядів, мін, ручних гранат та інших вибухонебезпечних елементів.
Як працює бронековдра та за яких умов
У МОУ пояснили, що конструкція бронековдри передбачає використання матеріалів, здатних:
- затримувати засіб ураження;
- розсіювати його енергію.
"Під час навчально-бойових завдань та ведення активних бойових дій", - уточнили в міністерстві.
Насамкінець зазначається, що такий виріб зберігає свої захисні властивості:
- за умов вологості від 40% до 70%;
- при температурі від -40°C до +70°C;
- впродовж щонайменше шести годин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25.
Чинний "піксель" ММ-14 залишається, проте з'являється й додатковий варіант камуфляжу (схожий на іноземний Multicam).
Крім того, ми повідомляли, що ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості (що перетворює їх за необхідності на рятувальний засіб на воді).
Читайте також про харчування українських військових - яким є склад раціону і що входить до сухпайків.