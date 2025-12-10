ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Міноборони закуповує бронековдри для ЗСУ: що це та як захистить військових

Середа 10 грудня 2025 16:02
UA EN RU
Міноборони закуповує бронековдри для ЗСУ: що це та як захистить військових Українське військо отримає нові універсальні бронековдри (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони України розповіли, що "Державний оператор тилу" вперше закупить бронековдри для військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Коли та скільки бронековдр планують закупити

Українцям розповіли, що закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) вперше закупить універсальні польові тенти - так звані бронековдри.

Зазначається, що вони призначені для індивідуального та колективного захисту особового складу.

"Планується придбати перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн із терміном відвантаження до кінця лютого 2026 року", - повідомили в МОУ.

З чого складається комплект такого виробу

Згідно з інформацією міністерства, комплект виробу містить:

  • чохол;
  • м'який балістичний пакет;
  • індивідуальну сумку для перенесення;
  • паспорт;
  • комплект запчастин для дрібного ремонту.

Відомо також, що всі бронековдри постачатимуться у камуфляжному малюнку ММ-14 - "піксель".

"Кожна бронековдра буде маркована QR-кодом із доступом до текстової інструкції з використання", - додали в МОУ.

Для чого можна використовувати бронековдру

У Міноборони розповіли, що бронековдра може застосовуватися:

  • під час переміщення на відкритій місцевості;
  • для укриття бліндажів і позицій;
  • за відсутності броньованих елементів у транспорті;
  • під час евакуації поранених.

Повідомляється, що цей виріб:

  • має вигляд тенту;
  • забезпечує захист від уламків артилерійських снарядів, мін, ручних гранат та інших вибухонебезпечних елементів.

Як працює бронековдра та за яких умов

У МОУ пояснили, що конструкція бронековдри передбачає використання матеріалів, здатних:

  • затримувати засіб ураження;
  • розсіювати його енергію.

"Під час навчально-бойових завдань та ведення активних бойових дій", - уточнили в міністерстві.

Насамкінець зазначається, що такий виріб зберігає свої захисні властивості:

  • за умов вологості від 40% до 70%;
  • при температурі від -40°C до +70°C;
  • впродовж щонайменше шести годин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25.

Чинний "піксель" ММ-14 залишається, проте з'являється й додатковий варіант камуфляжу (схожий на іноземний Multicam).

Крім того, ми повідомляли, що ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості (що перетворює їх за необхідності на рятувальний засіб на воді).

Читайте також про харчування українських військових - яким є склад раціону і що входить до сухпайків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України фронт служба в армії Військовий
Новини
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті