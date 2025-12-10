Міноборони закуповує бронековдри для ЗСУ: що це та як захистить військових

У Міністерстві оборони України розповіли, що "Державний оператор тилу" вперше закупить бронековдри для військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Насамкінець зазначається, що такий виріб зберігає свої захисні властивості:

"Під час навчально-бойових завдань та ведення активних бойових дій", - уточнили в міністерстві.

У МОУ пояснили, що конструкція бронековдри передбачає використання матеріалів, здатних:

Повідомляється, що цей виріб:

У Міноборони розповіли, що бронековдра може застосовуватися:

"Кожна бронековдра буде маркована QR-кодом із доступом до текстової інструкції з використання", - додали в МОУ.

Відомо також, що всі бронековдри постачатимуться у камуфляжному малюнку ММ-14 - "піксель".

"Планується придбати перші 5 300 одиниць на суму понад 132 млн грн із терміном відвантаження до кінця лютого 2026 року", - повідомили в МОУ.

Зазначається, що вони призначені для індивідуального та колективного захисту особового складу.

Українцям розповіли, що закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) вперше закупить універсальні польові тенти - так звані бронековдри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25.

Чинний "піксель" ММ-14 залишається, проте з'являється й додатковий варіант камуфляжу (схожий на іноземний Multicam).

Крім того, ми повідомляли, що ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості (що перетворює їх за необхідності на рятувальний засіб на воді).

Читайте також про харчування українських військових - яким є склад раціону і що входить до сухпайків.