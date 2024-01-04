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Минобороны закупило 15 тысяч спецнаушников. Производитель предлагал завышенные цены

Украина, Четверг 04 января 2024 09:40
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Минобороны закупило 15 тысяч спецнаушников. Производитель предлагал завышенные цены Фото: Минобороны предотвратило закупку по завышенным ценам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны предотвратило закупку военных товаров по завышенным ценам. Речь идет о покупке 15 тысяч специальных наушников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Telegram.

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки наушников специальных (вид 1 - 4, тип 1 - 2, комплектность КШББ).

Аудиторы установили, что при упрощенной закупке производитель предоставил по трем позициям фактически одинаковые цены (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны). Однако образцы наушников были разными.

Департамент ресурсного обеспечения Минобороны предложил провести мониторинг цен. Представители Минобороны с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Это помогло предотвратить неэффективное использование 11,7 млн гривен из бюджета.

В Минобороны отмечают, что такой тип наушников закупали впервые. Были объявлены закупки по пяти лотам, все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время наушники будут переданы непосредственно подразделениям.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну одной признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Житомирской области были найдены платы с золотом и серебром на 65 млн гривен, которые не стояли на учете.

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