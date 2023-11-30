ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В житомирской воинской части обнаружили платы с золотом и серебром на 65 млн гривен

Житомир, Четверг 30 ноября 2023 09:09
UA EN RU
В житомирской воинской части обнаружили платы с золотом и серебром на 65 млн гривен Фото: в житомирской воинской части нашли платы с золотом и серебром (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области на территории воинской части обнаружили платы с драгоценными металлами, которые не стояли на учете. Их стоимость составила 65 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Telegram.

Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департамент аудита Минобороны обнаружили микросхемы с золотом, серебром и платиной.

Их нашли во время проверки воинской части. Блоки с платами были обнаружены в двух гаражах. В блоках было около 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

  • 28 килограммов золота;
  • 60 килограммов серебра;
  • 590 граммов металлов платиновой группы.

В житомирской воинской части обнаружили платы с золотом и серебром на 65 млн гривен

Фото: в житомирской воинской части нашли платы с золотом и серебром (t.me/ministry_of_defense_ru)

В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Как драгоценное имущество исчезло из учета, будут устанавливать. Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы.

Обнаруженные платы снова поставили на учет. Оценочная стоимость имущества - 65,66 млн гривен.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавших в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну за одну признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Черниговской области были обнаружены убытки на 40 млн гривен. В частности, обнаружены махинации с закупками генераторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир
NEWS
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"