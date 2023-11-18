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Тендер на папки для ВСУ. Минобороны обнародовало результаты внутреннего аудита

Украина, Суббота 18 ноября 2023 19:23
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Тендер на папки для ВСУ. Минобороны обнародовало результаты внутреннего аудита Фото: Минобороны обнародовало результаты внутреннего аудита (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила действия должностных лиц по тендеру с ценой 351 гривну за одну обложку папки личного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Проверка установила: за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек, благодаря которым в заявке Командования Сил логистики установили цену - 351 гривну за штуку.

После объявления старта торгов от производителей по первому лоту поступило лишь одно ценовое предложение, которое равнялось ожидаемой стоимости.

Предложение направил производитель ЧАО Киевская полиграфическая фабрика "ЗОРЯ".

После этого МОУ выяснило, что на рынке есть более дешевые предложения - например, схожие образцы папок по цене от 140 до 325 гривен.

Аудиторы закупили у ФЛП образец такого товара по цене 120 гривен - это акционная цена от основной 140 гривен (при этом неизвестно, может ли этот продавец удовлетворить потребность в количестве тендера, который включает 4 лота общим количеством 58 тысяч единиц).

Проверка также установила, что изменения, предложенные Кадровым центром ВСУ по техническим параметрам обложек, предоставлены без обоснования. В результате чего ответственные лица Департамента ресурсного обеспечения МОУ не подписали договор по этому тендеру.

"Основные усилия внутреннего аудита Минобороны направлены на предотвращение и предупреждение нарушений и неэффективных расходов государственных ресурсов", - прокомментировал результаты проверки заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

В министерстве подчеркнули, что всесторонняя проверка продолжается, а окончательные результаты будут опубликованы по ее завершении.

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Министерство обороны РФ
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