Более 123 млн гривен боевых выплат выдали за тыловые действия, - Минобороны

В Украине было выплачено более 123 миллиона гривен дополнительного вознаграждения для военнослужащих ВСУ гражданам, которые не участвовали в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Ведомство провело внутренний аудит в около сорока воинских частях.

Результаты показали, что были проведены выплаты около 60 миллионов гривен "боевых" в пунктах постоянной дислокации (ППД) в Киеве, а всего более 123 миллионов гривен такого вознаграждения "выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи".

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", - говорится в публикации.

Также в оборонном ведомстве привели один из примеров, когда военнослужащие понтонно-мостовой роты получили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, выполняя задание в Киевской области. Тут общая сумма "боевых выплат" составила около 6,5 миллиона гривен.

Ситуацию прокомментировал заместитель главы Минобороны Юрий Джигир,

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства также заявил, что министерство выявляет манипуляции и закрывает "пробелы для злоупотреблений".

В Минобороны добавили, что проводят консультации с Генеральным штабом ВСУ, чтобы "выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях".

Доплаты военным

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

В то же время Верховная Рада приняла закон, передающий этот вопрос в компетенцию Кабинета министров, устанавливающий надбавки в зависимости от участия в боевых действиях.

В начале октября Министерство обороны увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение.