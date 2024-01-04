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Міноборони закупило 15 тисяч спецнавушників. Виробник пропонував завищені ціни

Україна, Четвер 04 січня 2024 09:40
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Міноборони закупило 15 тисяч спецнавушників. Виробник пропонував завищені ціни Фото: Міноборони попередило закупівлю за завищеними цінами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони попередило закупку військових товарів за завищеними цінами. Йдеться про купівлю 15 тисяч спеціальних навушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Telegram.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела дослідження закупівлі навушників спеціальних (Вид 1 - 4, Тип 1 - 2, комплектність КШББ).

Аудитори встановили, що під час спрощеної закупівлі виробник надав за трьома позиціями фактично однакові ціни (20 550 гривень, 20 499 гривень та 20 493 гривні). Проте зразки навушників були різними.

Департамент ресурсного забезпечення Міноборони запропонував провести моніторинг цін. Представники Міноборони з переможцями аукціону домовилися про зменшення вартості товару за трьома лотами. Це допомогло запобігти неефективному використанню 11,7 млн гривень з бюджету.

У Міноборони наголошують, що такий тип навушників закуповували вперше. Було оголошено закупівлі за п’ятьма лотами, всі 15 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту уже на складах. Найближчим часом навушники будуть передані безпосередньо підрозділам.

Перевірки Міноборони

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат громадянам, які не брали участі у бойових діях.

Також аудит Міноборони проводив перевірку тендеру щодо закупівлі обкладинок папок особових справ. Тоді ціну в 351 гривню за одну визнали завищеною.

Крім того, в одній з військових частин Житомирської області знайшли плати з золотом і сріблом на 65 млн гривень, які не стояли на обліку.

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