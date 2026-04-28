Минобороны испытало новое поколение FPV-дронов от украинских разработчиков

23:20 28.04.2026 Вт
Беспилотники смогли поразить цели даже под действием РЭБ
aimg Валерий Ульяненко
Минобороны испытало новое поколение FPV-дронов от украинских разработчиков Фото: FPV-дрон украинского разработчика (t.me/zedigital)

Минобороны вместе с Brave1 протестировали новое поколение отечественных ударных FPV-дронов. Беспилотники поражали цели на расстоянии до 25 км даже под действием вражеского РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

В тестированиях на полигоне приняли участие разработки от восьми украинских компаний. Отмечается, что часть беспилотников полностью выполнила все задачи в условиях, которые были максимально приближены к реальным боевым.

"Наша задача - максимально быстро масштабировать эти технологии в армии и обеспечить ускоренную поставку, чтобы подразделения получали эффективные инструменты сразу после подтверждения результата", - подчеркнул Федоров.

Для этого Минобороны выстроило соответствующую систему:

  • упрощена процедура кодификации, чтобы сократить путь от разработки до передовой;
  • изменен подход к финансированию потребностей: 80% ресурса выделяется на проверенные решения с поля боя, а 20% - на новые технологии;
  • на регулярной основе проводятся полигонные испытания вместе с Brave1.

Для каждого класса беспилотников формируется отдельная методика тестирования. К ним привлекают всех производителей, чьи решения государство еще не контрактует.

Фото: испытания FPV-дронов (t.me/zedigital)

Федоров отметил, что если дрон доказывает свою эффективность в боевых условиях, процесс его масштабирования запускается мгновенно.

Напомним, Украина и Норвегия запускают первое совместное производство беспилотников на норвежской территории. Все изготовленные дроны будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В целом Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
