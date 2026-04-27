Украина и Норвегия будут совместно производить дроны для ВСУ с высокой устойчивостью к РЭБ

12:39 27.04.2026 Пн
2 мин
Что известно о характеристиках дронов, которые будут производить в Норвегии?
aimg Константин Широкун
Фото: Украина и Норвегия будут совместно производить дроны для ВСУ (mod.gov.ua)

Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских дронов. Вся продукция, изготовленная в рамках проекта в Норвегии, будет передана Силам обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Защита неба в приоритете: Федоров раскрыл детали встречи с главой МО Норвегии

Отмечается, что проект будет профинансирован норвежской стороной за счет средств, которые направляют дополнительно к ранее предусмотренным 7 млрд долларов оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

В этом году Норвегия в целом планирует направить более 1,5 млрд долларов на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

Что известно о дронах

Речь идет о беспилотниках типа mid-strike, предназначенных для поражения целей в ближнем тылу противника на расстоянии 50-200 км.

Mid-strike-дроны бьют дальше и несут более тяжелую боевую часть, чем FPV, а также имеют лучшую устойчивость к воздействию РЭБ. При этом они гораздо дешевле ракет такой же дальности. Ожидается, что первые системы, изготовленные в Норвегии, будут переданы ВСУ уже к лету этого года.

Соглашение также предусматривает развитие комплексного промышленного сотрудничества, включая проведение исследований. В частности, опыт, полученный в рамках этого проекта, позволит Норвегии наращивать производственные возможности по критически важному направлению.

Совместное производство украинского вооружения

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Также ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
