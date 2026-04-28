Міноборони випробувало нове покоління FPV-дронів від українських розробників

Міноборони разом із Brave1 протестували нове покоління вітчизняних ударних FPV-дронів. Безпілотники вражали цілі на відстані до 25 км навіть під дією ворожого РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

У тестуваннях на полігоні взяли участь розробки від восьми українських компаній. Зазначається, що частина безпілотників повністю виконала всі завдання в умовах, які були максимально наближені до реальних бойових.

"Наше завдання - максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - наголосив Федоров.

Для цього Міноборони вибудувало відповідну систему:

спрощено процедуру кодифікації, щоб скоротити шлях від розробки до передової;

змінено підхід до фінансування потреб: 80% ресурсу виділяється на перевірені рішення з поля бою, а 20% - на нові технології;

на регулярній основі проводяться полігонні випробування разом із Brave1.

Для кожного класу безпілотників формується окрема методика тестування. До них залучають усіх виробників, чиї рішення держава ще не контрактує.

Фото: випробування FPV-дронів (t.me/zedigital)

Федоров наголосив, що якщо дрон доводить свою ефективність у бойових умовах, процес його масштабування запускається миттєво.