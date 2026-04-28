Міноборони випробувало нове покоління FPV-дронів від українських розробників
Міноборони разом із Brave1 протестували нове покоління вітчизняних ударних FPV-дронів. Безпілотники вражали цілі на відстані до 25 км навіть під дією ворожого РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.
У тестуваннях на полігоні взяли участь розробки від восьми українських компаній. Зазначається, що частина безпілотників повністю виконала всі завдання в умовах, які були максимально наближені до реальних бойових.
"Наше завдання - максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - наголосив Федоров.
Для цього Міноборони вибудувало відповідну систему:
- спрощено процедуру кодифікації, щоб скоротити шлях від розробки до передової;
- змінено підхід до фінансування потреб: 80% ресурсу виділяється на перевірені рішення з поля бою, а 20% - на нові технології;
- на регулярній основі проводяться полігонні випробування разом із Brave1.
Для кожного класу безпілотників формується окрема методика тестування. До них залучають усіх виробників, чиї рішення держава ще не контрактує.
Фото: випробування FPV-дронів (t.me/zedigital)
Федоров наголосив, що якщо дрон доводить свою ефективність у бойових умовах, процес його масштабування запускається миттєво.
Нагадаємо, Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво безпілотників на норвезькій території. Усі виготовлені дрони будуть передані на потреби Збройних сил України.
Крім того, французка компанія Renault спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України. Загалом Франція та Україна вже довгий час працюють над запуском виробництва дронів для українського війська.