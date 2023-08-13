Минобороны РФ солгало об "успешном осмотре" судна в Черном море, - InformNapalm

Заявление Министерства обороны РФ о якобы принудительной остановке и "успешном осмотре" в Черном море 13 августа сухогруза "Сукра Окан", который под флагом Палау направлялся в украинский порт Измаил - не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InformNapalm .

Команда расследователей указала на данные объективного контроля, которые были предоставлены моряками одного из судов, наблюдавшими за событиями со стороны. Они показали, что Минобороны РФ в своем официальном заявлении о досмотре судна сообщило неправду.

"Как указали моряки, судно "Сукра Окан" не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто временно сменило курс в направлении берега, территориальных вод Турции. Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже", - говорится в публикации.

Так, россияне ограничились лишь угрозами в радиоэфире. При этом турецкий экипаж на борту "Сукра Окан" им не подчинился.

"Так что рашисты соврали об "успешном осмотре" судна", - отмечается в публикации.

РФ якобы остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

Реакция Турции

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.

Реакция Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.

Он подчеркнул, что это акт пиратства.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.