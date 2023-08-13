Міноборони РФ збрехало про "успішний огляд" судна в Чорному морі, - InformNapalm

Заява Міністерства оборони РФ про нібито примусову зупинку та "успішний огляд" у Чорному морі 13 серпня суховантажного судна "Сукра Окан", який під прапором Палау прямував до українського порту Ізмаїл - не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformNapalm .

Команда розслідувачів вказала на дані об'єктивного контролю, які були надані моряками одного із судів, які спостерігали за подіями збоку. Вони показали, що Міноборони РФ у своїй офіційній заяві про огляд судна повідомило неправду.

"Як вказали моряки, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж", - йдеться у публікації.

Так, росіяни обмежилися лише погрозами у радіоефірі. При цьому турецький екіпаж на борту "Сукра Окан" їм не підкорився.

"Тож рашисти збрехали про "успішний огляд" судна", - зазначається в публікації.

РФ начебто зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Росія каже, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Реакція Туреччини

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

Речник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов’язаний з кораблем, який прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.

Реакція України

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі.

Він наголосив, що це є актом піратства.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила, що буде топити кораблі, які йтимуть в українські порти. Міноборони України відповіло тим самим та попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Військово-морські сили ЗСУ 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден.