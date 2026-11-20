В Киеве вдвое возросло количество жертв в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп в эфире телемарафона.

"К сожалению, в результате ночной атаки баллистическими ракетами и ударными БПЛА уже количество погибших возросло до 6 человек", - сказала Екатерина Поп.

По ее словам, среди погибших есть и работники коммунального предприятия "Киевводоканал".

"В настоящее время проводится работа по ликвидации последствий на всех объектах", - рассказала спикер.

"Также хочется заметить, что количество пострадавших выросло до 15 человек", - добавила Поп. Семь из них находятся в состоянии средней тяжести, еще восемь - в тяжелом.

"В настоящее время все они находятся в медицинских учреждениях столицы, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - отметила она.

Напомним, что ночью россияне трижды ударили по столице баллистическими ракетами: около 01:20, 02:00 и 06:22.

После попажений загорелись здания в Оболонском и Подольском районах, а в Голосеевском поврежден объект инфраструктуры.

Также мы писали, что из-за атаки повреждены три моста через Днепр.