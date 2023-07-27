Атака на порт и аэродром: что известно о ночных обстрелах Украины

Россия ночью 27 июля в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под прицелом врага оказался порт и аэродром.

Детальнее о последствиях ночных ударов по Украине - в материале РБК-Украина ниже.

Этой ночью воздушную тревогу объявили в южных, восточных центральных и части северных областей.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов ракетами на юге Украины. В центральных областях была угроза атак беспилотниками.

Работа ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ этой ночью выпустила по Украине две ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Пуски осуществлялись с подлодки. К сожалению, силы противовоздушной обороны не смогли сбить российские ракеты, они попали в порт в Одесской области.

Также оккупанты выпустили 8 дронов-камикадзе иранского производства из юго-восточного направления. Защитники "приземлили" все беспилотники. ПВО сработала в Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

Одесская область

Ночью две российские крылатые ракеты ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Военные и местные власти сообщили, что повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов, а также здание охраны и автомобили.

Из-за атаки оккупантов погиб 43-летний охранник. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Фото: россияне атаковали порт в Одесской области (t.me/pgo_gov_ru)

Хмельницкая область

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что ночью оккупанты пытались атаковать аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

"Опять же не дает оккупантам покоя аэродром Староконстантинов. Ну, не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары. Ну, вы видите какая "бавовна" хорошая происходит на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", - сказал Игнат.

К счастью, все вражеские дроны сбили, поэтому россияне не достигли своих целей.

Не первая атака

Напомним, вчера вечером в Украине была объявлена воздушная тревога, а в ряде областей раздались взрывы. Они были связаны с работой ПВО.

Позже стало известно, что россияне выпустили 36 ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили еще четыре ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Оккупанты целились в аэродром в Староконстантинове.

Наши защитники уничтожили 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555 и "Кинжалы". Ранее эти ракеты сбивали только в районе Киева.

Стоит отметить, что ранее украинская ПВО не могла сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot теперь это стало возможным.

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