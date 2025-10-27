В Минобороны РФ заявили о перехвате почти 200 дронов, каждый пятый "летел на Москву"

Согласно сообщению, в течение ночи на 27 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 "украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа":

47 - над территорией Брянской области,

42 - над территорией Калужской области,

40 - над территорией Московского региона, в том числе 34 беспилотника, "летевших на Москву",

32 - над территорией Тульской области,

10 - над территорией Курской области,

7 - над территорией Орловской области,

4 - над территорией Ростовской области,

4 - над территорией Воронежской области,

2 - над территорией Оренбургской области,

2 - над территорией Тамбовской области,

1 - над территорией Тамбовской области Липецкой области,

1 - над территорией Самарской области.

Атака неизвестных дронов на Москву 26 октября

Об атаке неизвестных дронов на Москву вечером 26 октября писали российские СМИ.

Они публиковали многочисленные фото и видео из столицы РФ: там было очень громко, раздавались взрывы и был виден столб дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что ПВО "все сбили". При этом в соцсетях распространялось фото российских солдат на пикапе с пулеметом, которые стали прямо напротив Кремля.

Но Собянин не комментировал столб дыма посреди города.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, написал, что Москва находится под атакой дронов, но в подробности не вдавался.