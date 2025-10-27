У Міноборони РФ заявили про перехоплення майже 200 дронів, кожен п'ятий "летів на Москву"

Згідно із повідомленням, протягом ночі на 27 жовтня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 193 "українські безпілотні літальні апарати літакового типу":

47 – над територією Брянської області,

42 – над територією Калузької області,

40 – над територією Московського регіону, у тому числі 34 безпілотники, що "летіли на Москву",

32 - над територією Тульської області,

10 - над територією Курської області,

7 - над територією Орловської області,

4 - над територією Ростовської області,

4 - над територією Воронезької області,

2 - над територією Оренбурзької області,

2 - над територією Тамбовської області,

1 - над територією Тамбовської області Липецькій області,

1 – над територією Самарської області.

Атака невідомих дронів на Москву 26 жовтня

Про атаку невідомих дронів на Москву ввечері 26 жовтня писали російські ЗМІ.

Вони публікували численні фото та відео зі столиці РФ: там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму.

Мер Москви Сергій Собянін писав, що ППО "все збили". При цьому в соцмережах ширилось фото російських солдатів на пікапі з кулеметом,що стали прямо навпроти Кремля.

Але Собянін не коментував стовп диму посеред міста.

Керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, написав, що Москва перебуває під атакою дронів, але у подробиці не вдавався.