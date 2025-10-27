У Міноборони РФ заявили про перехоплення майже 200 дронів, кожен п'ятий "летів на Москву"

У Міноборони Росії заявили, що в ніч на 27 жовтня було перехоплено та знищено 193 дрони, причому 40 із них - над Московською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії в Telegram.
Згідно із повідомленням, протягом ночі на 27 жовтня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 193 "українські безпілотні літальні апарати літакового типу":
Про атаку невідомих дронів на Москву ввечері 26 жовтня писали російські ЗМІ.
Вони публікували численні фото та відео зі столиці РФ: там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму.
Мер Москви Сергій Собянін писав, що ППО "все збили". При цьому в соцмережах ширилось фото російських солдатів на пікапі з кулеметом,що стали прямо навпроти Кремля.
Але Собянін не коментував стовп диму посеред міста.
Керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, написав, що Москва перебуває під атакою дронів, але у подробиці не вдавався.
Також вдень 26 жовтня у Московській області лунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян.
Під атакою перебували аеродром базування стратегічної авіації "Шайковка" та аеропорт "Калуга" в Калузькій області РФ.
У той же час у мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по дамбі Бєлгородського водосховища в Російській Федерації.
Після нічної атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У результаті рівень швидко впав більш ніж на метр.
У цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад. Там підтопило бліндажі, де перебували російські військові.
Увечері командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що за дроновій атакою на Бєлгородське водосховище стоять оператори 1-го окремого Центру СБС.