Уже видно из космоса: спутниковые фото последствий ударов по Белгородской дамбе

В сети появились спутниковые фото последствий украинских ударов по дамбе Белгородского водохранилища в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram осинтеров из "Dnipro Osint" и мониторинговый канал "Exilenova+".

В частности, в сети появилось спутниковое фото прорыва дамбы Белгородского водохранилища после сегодняшних ударов.

Фото: вид с космоса на пробитую дамбу Белгородского водохранилища (t.me/DniproOfficial)

На другом снимке можно оценить масштаб затопления территорий ниже Белгородского водохранилища.

Фото: масштаб разлива водохранилища после ударов по дамбе (t.me/exilenova_plus)

На нем видно, что значительные прилегающие участки уже подтоплены, а вода продолжает распространяться и постепенно затапливается вокруг.

Также осинтеры обращают внимание на то, что до сих пор не объявлена эвакуация людей с территорий ниже водохранилища. А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков за целый день не дал ни одного комментария.

Местное министерство по чрезвычайным ситуациям тоже молчит. Не исключено, что российская сторона попытается максимально замалчивать данный факт.

Что известно об ударе по Белгородской дамбе

Сегодня в сети появились кадры и сообщения об ударах по Белгородской дамбе. В частности, после ночной атаки дронов через плотину начали проходить большие потоки воды. В результате уровень быстро упал более чем на метр.

Примечательно, что в этом районе находятся позиции четырех российских бригад - возле села Графовка и ниже по течению Северского Донца. Там подтопило блиндажи, где находились российские военные.

Под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад вооруженных сил России.