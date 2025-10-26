ua en ru
СБС ударили по Белгородской дамбе: россияне под Волчанском отрезаны от основных сил

Воскресенье 26 октября 2025 20:22
UA EN RU
СБС ударили по Белгородской дамбе: россияне под Волчанском отрезаны от основных сил Фото: Роберт Бровди Мадьяр (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные нанесли удар по Белгородской дамбе. В результате атаки дамба начала пропускать воду, что в свою очередь оставило россиян под Волчанском отрезанными от основным сил их армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадьяра) и канал 16 армейского корпуса ВСУ.

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС)", - написал Мадьяр.

В то же время в 16 армейском корпусе ВСУ рассказали о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян.

В частности, 26 октября российскому диктатору Владимиру Путину доложили, что россияне якобы оккупировали 70% города Волчанск. Однако военные объяснили, что произошло на самом деле.

"Противник пытался в полной мере воспользоваться окном возможностей - после отсутствия осадков и адского лета, реки Северский Донец и Волчья обмелели, что упростило противнику логистику. Плюс удалось накопить резервы и на деревьях еще достаточно листьев - это все в комплексе привело к резкому росту активности на Волчанском направлении", - говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что враг достиг локальных успехов, но это обошлось ему ценой больших потерь. Это привело к тому, что некоторые подразделения почти полностью потеряли боеготовность.

"Например, 1 батальон 82 МП стерся почти в "ноль", в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение", - информируют военные.

Однако на сегодня ситуация складывается уже не в пользу россиян, поскольку после удара по Белгородской дамбе, она начала пропускать воду. РосСМИ писали, что уровень воды в хранилище упал на 1 метр, и она ушла в Северский Донец. Сейчас уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян.

"(Однако - ред.) главное - значительно усложняется вражеская логистика. Еще и листья облетели. Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда", - резюмировали в 16 армейском корпусе ВСУ.

Удар по Белгородской дамбе

Напомним, сегодня в СМИ была информация, что в ночь на 26 октября дроны атаковали Белгородскую дамбу, в результате чего под угрозой подтопления оказались 4 подразделения российских войск на Волчанском направлении.

В частности, сообщалось, что под угрозой подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ.

Также в ночь на 25 октября российские СМИ писали, что украинские войска якобы атаковали плотину Белгородского водохранилища ракетами HIMARS.

