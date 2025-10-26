ua en ru
Москву атаковали "неизвестные дроны": российская столица содрогается от взрывов

Россия, Воскресенье 26 октября 2025 22:56
Москву атаковали "неизвестные дроны": российская столица содрогается от взрывов Иллюстративное фото: в Москве уже есть "падение обломков" и попадание собственных ракет ПВО (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российскую столицу Москву вечером 26 октября неожиданно атаковали "неизвестные дроны". Российские власти традиционно "успокаивают", что якобы все было сбито, а тем временем по всей Москве раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и на российские СМИ.

Коваленко коротко написал, что Москва находится под атакой дронов, в подробности он не вдавался. Зато российские СМИ публикуют многочисленные фото и видео из столицы РФ: там очень громко, слышны взрывы, где-то в столице уже поднимается столб дыма. В чатах среди жителей Москвы бушует паника.

Российские каналы утверждают, что украинский дрон якобы попал в многоэтажный дом. Однако это больше похоже на результат "работы" российской противовоздушной обороны, которая "прославилась" попаданиями в собственные многоэтажные дома.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин все "все сбил". Он утверждает, что противовоздушная оборона РФ якобы "отражает атаки" дронов. Правда, он не комментирует столб дыма посреди российской столицы.

Москву атаковали &quot;неизвестные дроны&quot;: российская столица содрогается от взрывов

При этом сеть уже облетело фото российского аналога МВГ (украинских огневых групп, которые сбивают дроны) - российские солдаты на пикапе с пулеметом стали прямо напротив Кремля.

Отметим, что днем 26 октября в Московской области раздавались взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация россиян. Также под атакой находились аэродром базирования стратегической авиации "Шайковка" и аэропорт "Калуга" в Калужской области РФ.

Также украинские военные 26 октября нанесли удар по Белгородской дамбе. В результате атаки дамба начала пропускать воду, что в свою очередь оставило россиян под Волчанском отрезанными от основных сил их армии.

