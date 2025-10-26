Взрывы прогремели в Московской области: под атакой дронов российские военные аэродромы
В Московской области РФ прогремели взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация россиян. Также под атакой аэродром "Шайковка" и аэропорт "Калуга" в Калужской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и на российские СМИ.
"На Московщине и в других регионах РФ под атакой военные аэродромы", - коротко написал Коваленко, не вдаваясь в подробности.
Тем временем российские СМИ предоставляют больше информации. По данным московских каналов, ударными беспилотниками якобы был атакован аэродром, где размещена стратегическая авиация российских оккупантов - бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
При этом название атакованного аэродрома россияне не приводят. Но военных аэродромов в Московской области не очень много - например, самые известные из них, где может базироваться стратегическая авиация, это "Чкаловский" и "Кубинка".
Кроме Московской области, взрывы прогремели в Калужской области. Там под атакой оказались аэродром "Шайковка", на котором базируются бомбардировщики Ту-22М3, а также местный аэропорт "Калуга". В области объявлен план "Ковер".
Отметим, как раз 26 октября в сети появилась карта, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме разными цветами обозначены места расположения комплексов.
Россияне, как становится понятно, "тасуют" комплексы с места на место. При этом еще 5 августа стало известно, что РФ строит новое кольцо ПВО вокруг Москвы. Тогда спутники обнаружили более 15 позиций.
Добавим, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал 25 октября в интервью итальянским СМИ, что российская противовоздушная оборона не способна противодействовать атакам украинских беспилотников. По его словам, проблемы с прорывом дронов вглубь России есть только на границе, но чем дальше, тем меньше средств ПВО становится.