В Минобороны Польши возразили, что остановили передачу Украине пакета оружия

"Это ложная информация", - заявил Сеймей в ответ на вопрос о приостановке поставок.

Ранее информированный источник рассказал РБК-Украина , что Львовский облсовет провел голосование именно тогда, когда Польша готовилась отправить Украине масштабный пакет военной помощи. По его словам, поставки приостановили, а проблему пытаются урегулировать по закрытым каналам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий рассказал, что люди из команды президента Владимира Зеленского заверили Варшаву: решение облсовета не вступит в силу. Он также обратил внимание, что информацию о постановлении убрали с сайта Львовского облсовета.