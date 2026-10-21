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В Минобороны Польши возразили, что остановили передачу Украине пакета оружия

23:22 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)

Польша отрицает, что приостановила передачу Украине большого пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета объявить 2027 годом УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства национальной обороны Польши Януша Сеймея в комментарии изданию Fakt.

"Это ложная информация", - заявил Сеймей в ответ на вопрос о приостановке поставок.

Ранее информированный источник рассказал РБК-Украина , что Львовский облсовет провел голосование именно тогда, когда Польша готовилась отправить Украине масштабный пакет военной помощи. По его словам, поставки приостановили, а проблему пытаются урегулировать по закрытым каналам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий рассказал, что люди из команды президента Владимира Зеленского заверили Варшаву: решение облсовета не вступит в силу. Он также обратил внимание, что информацию о постановлении убрали с сайта Львовского облсовета.

Напомним, 20 октября Львовский облсовет объявил 2027-й "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича". В Польше УПА считается ответственным за массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галичине, поэтому решение вызвало резкую реакцию Варшавы. Туск заявил, что оно раздражает поляков и вредит интересам Украины.

Украинский МИД назвал решение облсовета контрпродуктивным . Польша в это время готовится объявить нежелательным лицом депутата облсовета Святослава Шеремету, автора инициативы.

Детальнее о том, чем живет конфликт между двумя странами, - в материале РБК-Украина.

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