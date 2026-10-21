У Міноборони Польщі заперечили, що зупинили передачу Україні пакета зброї

"Це неправдива інформація", - заявив Сеймей у відповідь на запитання про призупинення постачань.

Раніше поінформоване джерело розповіло РБК-Україна, що Львівська облрада провела голосування саме тоді, коли Польща готувалася відправити Україні масштабний пакет військової допомоги. За його словами, постачання призупинили, а проблему намагаються врегулювати закритими каналами.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький розповів, що люди з команди президента Володимира Зеленського запевнили Варшаву: рішення облради не набуде чинності. Він також звернув увагу, що інформацію про постанову прибрали із сайту Львівської облради.