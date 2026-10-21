Польша приостановила передачу Украине пакета с оружием из-за нового скандала, - источник
Решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом УПА привело к тому, что Польша остановила процесс передачи Украине крупного пакета военной помощи.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По словам собеседника издания, Львовский облсовет "умудрился" провести голосование в тот момент, когда Польша готовилась отправить Украине масштабный пакет военной помощи.
"Из-за их безответственных действий сейчас поставки этого пакета приостановлены. Идет активная работа по закрытым каналам для того, чтобы урегулировать созданную на ровном месте проблему", - отметил источник.
Скандальное решение Львовского облсовета
Напомним, Львовский облсовет 20 октября принял постановление, согласно которому 2027-й объявили "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича".
Такое решение вызвало резкую реакцию у польских властей. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил, что оно раздражает поляков и противоречит интересам Украины.
В то же время Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что решение Львовского облсовета было "контрпродуктивным".
Польские власти уже планируют объявить нежелательным лицом депутата Святослава Шеремета, который является автором скандальной инициативы.
Детальнее о конфликте между Польшей и Украиной - в материале РБК-Украина.