Польша приостановила передачу Украине пакета с оружием из-за нового скандала, - источник

Решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом УПА привело к тому, что Польша остановила процесс передачи Украине крупного пакета военной помощи.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника издания, Львовский облсовет "умудрился" провести голосование в тот момент, когда Польша готовилась отправить Украине масштабный пакет военной помощи.

"Из-за их безответственных действий сейчас поставки этого пакета приостановлены. Идет активная работа по закрытым каналам для того, чтобы урегулировать созданную на ровном месте проблему", - отметил источник.

Скандальное решение Львовского облсовета

Напомним, Львовский облсовет 20 октября принял постановление, согласно которому 2027-й объявили "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича".

Такое решение вызвало резкую реакцию у польских властей. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил, что оно раздражает поляков и противоречит интересам Украины.