Волынь, Трамп и провокации РФ: что портит отношения Украины и Польши и как это изменить

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Украина и Польша регулярно переживают спады и подъемы в отношениях, хотя их обоих объединяет общий интерес – борьба с российской угрозой.

Журналист РБК-Украина Роман Кот во время поездки в Польшу пообщался со многими местными политиками и экспертами в поисках ответа на вопрос: что способствует, а что мешает отношениям между двумя соседними странами. И насколько непреодолимы исторические противоречия.

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Тестирование НАТО: В Польше российские провокации считают попыткой найти уязвимые места в системе обороны НАТО.

В Польше российские провокации считают попыткой найти уязвимые места в системе обороны НАТО. Неопределенность гарантий: Польское руководство понимает, что НАТО автоматически вряд ли начнет коллективную оборону в ответ на нынешние действия РФ.

Польское руководство понимает, что НАТО автоматически вряд ли начнет коллективную оборону в ответ на нынешние действия РФ. Стратегия сдерживания: Польша делает ставку на два столба сдерживания РФ: развитие собственных вооруженных сил и военное присутствие войск США.

Польша делает ставку на два столба сдерживания РФ: развитие собственных вооруженных сил и военное присутствие войск США. Общественный фактор: Возврат всеобщей воинской обязанности не стоит на повестке дня из-за общественных настроений и ограниченности ресурсов.

Возврат всеобщей воинской обязанности не стоит на повестке дня из-за общественных настроений и ограниченности ресурсов. Прагматичная солидарность: Вооруженная помощь Украине воспринимается в Польше как способ держать войну подальше от собственных границ.

Вооруженная помощь Украине воспринимается в Польше как способ держать войну подальше от собственных границ. История как барьер: Споры по поводу национальной памяти до сих пор являются важным фактором, который усложняет сотрудничество с Украиной.

"Мы ценим участие президента Трампа в попытках прекратить войну между Россией и Украиной. Но в Польше мы считаем, что это принесет плоды, если давить на агрессора, а не на жертву", – такое заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского прозвучало 12 октября на фоне обострения антиукраинской риторики президента США.

Буквально за несколько месяцев до этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что у Украины будут "существенные проблемы" с европейской интеграцией, если деятели ОУН и УПА останутся национальными символами.

"В ЕС невозможно ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не войдет в Европейский Союз", – сказал он 30 июня.

В этих двух заявлениях – квинтэссенция политики Польши в отношении Украины. С одной стороны – прагматическое понимание общей угрозы, с другой – сложности в отношении некоторых мировоззренческих вопросов.

Киев и Варшаву связывает слишком многое, начиная с экономического сотрудничества и культурной близости, заканчивая миллионами украинцев, которые нашли убежище в Польше еще до 2022 года и особенно после начала полномасштабного вторжения России.

Сегодня этот комплекс общих интересов цементирует главный вызов – необходимость вместе сдерживать российскую агрессию. Ведь Кремль уже давно не ограничивается войной против Украины.

Чтобы разобраться, что происходит в украинско-польских отношениях и видении вызовов на этот счет, РБК-Украина пообщалась с ключевыми польскими и украинскими чиновниками, а также социологами и политическими экспертами.

Оценка внешних угроз

Факты свидетельствуют, что Польша является одной из главных мишеней российских операций. Первый открытый залет российских дронов на территорию страны состоялся еще в сентябре прошлого года. С тех пор такие инциденты случаются регулярно.

Как ранее писала РБК-Украина, за 8 месяцев 2026 года польские правоохранители открыли по меньшей мере 40 производств по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж и деятельность в пользу иностранной разведки).

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В высшем руководстве страны доминирует мнение, что таким образом Россия только тестирует реакцию Польши и других стран-членов НАТО.

"Россия сегодня не начнет полномасштабное нападение на Польшу. У нее нет сил атаковать таким образом сегодня. Однако такие типы атак также являются попыткой проверить ответ НАТО", – говорит РБК-Украина собеседник в высшем руководстве Польши, приближенный к президенту страны Каролю Навроцкому.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте падения российской ракеты Х-101 вблизи Люблина (фото: Getty Images)

Речь идет не только о готовности союзников поднять истребители или сбить очередной дрон, но и о более глубоком анализе реакции всей государственной системы. Враг ищет пробелы в законодательстве, изучает алгоритмы действий польских служб и пытается нащупать внутренние страхи общества.

Главная цель таких операций – спровоцировать политический раскол внутри страны, парализовать принятие решений и, в конечном счете, заставить Варшаву и западных партнеров свернуть поддержку Украины.

Впрочем, как реагировать на российские атаки "здесь и сейчас" – отдельный сложный вопрос, на который, похоже, нет окончательного ответа. Тем более что такой ответ должен быть согласован и с НАТО.

Показательны здесь слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В ходе разговора его спросили, уверена ли Варшава в 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне и сколько должно произойти пролетов российских дронов или ракет над польской территорией, чтобы НАТО признало это непосредственной агрессией со стороны Кремля.

"На оба вопроса ответ, собственно, одинаков: как вы знаете, статья 5 не столь однозначна, как некоторым кажется. И это не случайно, ведь она сознательно оставлена недосказанной – именно такая формулировка была пределом, на который в 1950-х годах мог согласиться Конгресс США", – отметил Сикорский.

Подготовка к реальной войне?

Учитывая все это, Польша в отличие от многих других европейских стран реально готовится к возможной войне с Россией. Варшава активно закупает современное вооружение и выделяет на оборонные нужды почти 5% ВВП, что является абсолютным рекордом среди членов НАТО.

Львиная доля контрактов по политическим соображениям заключается из США – речь идет об истребителях F-35, танках Abrams и системе HIMARS. Хотя значительный объем заказов, в том числе танки K2 и гаубицы K9, получила и Южная Корея.

Другое дело – насколько такая ставка на классическую военную мощь будет эффективна в современной войне. В конце концов, серия учений НАТО в последние годы наглядно показала новую реальность. Даже небольшие и мобильные подразделения операторов БПЛА способны эффективно останавливать и уничтожать целые бронетанковые колонны.

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У Варшавы есть свои аргументы. Во-первых, польская стратегия основана на сочетании инноваций и тяжелой техники. Как отмечает заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, страна внимательно изучает украинский опыт и уже сейчас интегрирует беспилотные системы во все роды войск.

В то же время, учитывая, что у России в ближайшие годы нет ресурсов для открытия полноценного фронта против НАТО, тяжелая бронетехника нужна польской армии для сохранения маневра, чтобы в случае кризиса не допустить формирования сплошной линии фронта.

По этим же причинам залогом безопасности остается и союз с США, важным фактором чего в Варшаве считают хорошие контакты президента Навроцкого с Дональдом Трампом.

Польша рассчитывает перенаправить на свою территорию часть американского контингента, который планируется вывести из других стран Европы. А до конца года от Трампа ожидается решение по созданию постоянной военной базы в Польше.

Американские военные во время учений в Польше (фото: Getty Images)

Это в целом вписывается в теорию победы над Россией, которую на днях на Варшавском форуме безопасности презентовал Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Обнародованная им концепция состоит из трех ключевых элементов: блокировка первичной атаки врага, истощение и остановка его продвижения и, наконец, окончательный разгром системы ведения войны противника. При этом генерал Гринкевич особо подчеркнул: демонстрируемую Альянсом сдержанность ни в коем случае не стоит путать со слабостью.

"Чем больше наших союзников – особенно далеких – будет в Польше здесь, на земле, с их оборудованием и военными базами, тем меньше шансов, что они не будут вовлечены в нашу оборону в будущем. И тем сильнее сдерживание сегодня", – добавляет источник издания в окружении президента Польши.

При этом ни один из собеседников РБК-Украина в высшем руководстве Польши не верит в сценарий, при котором в случае реального конфликта вовлеченность США окажется минимальной, а европейцам придется полагаться только на собственные силы.

Впрочем, если на внешнем контуре Варшава делает ставку на США и НАТО, то на внутреннем – возникает вопрос о готовности польского общества к потенциальной войне.

Настроения населения

В отличие от стран Балтии или Северной Европы, в Польше профессиональная армия окончательно заменила обязательный призыв еще в начале 2010-х годов. С тех пор идеи восстановления всеобщей воинской повинности периодически появляются в экспертных дискуссиях на фоне новых угроз, однако в реальном политическом поле этой темы пытаются избегать.

По словам Павла Залевского, для этого требуются большие финансовые ресурсы и военный потенциал. В настоящее время существует утвержденный план развития Вооруженных Сил Польши, в рамках которого призыв не требуется. Но, учитывая объективные факторы, к этой идее вернутся в будущем.

"Демография неумолима, и в конце концов нам придется найти такое решение. В настоящее время механизмы создания привлекательности военной службы существуют, и мы способны выполнять ежегодные планы набора", – говорит Залевский.

Польское общество демонстрирует очень осторожное отношение к непосредственному участию страны в потенциальном вооруженном конфликте.

Как отмечает польский социолог, председатель правления исследовательской компании ARC Rynek и Opinia Лукаш Мазуркевич, поляки начинают воспринимать экономические достижения последних 30-40 лет как значимую ценность, которую нужно лелеять и беречь, а не "глупо тратить".

Постоянные российские диверсии и атаки дронов с регулярными тревогами в восточных воеводствах Польши таки сказываются.

Согласно опросу IBRiS , проведенному в июле 2026 года по заказу Wirtualna Polska, в общей сложности 50,7% поляков декларируют готовность защищать страну с оружием в руках в случае прямого военного нападения. Из них 19,9% готовы пойти на фронт добровольно, а 30,8% принять участие в боевых действиях после получения обязательной мобилизационной повестки.

Боец польской терробороны проверяет территорию вблизи одного из вокзалов (фото: Getty Images)

В то же время, почти каждый пятый опрошенный (19,7%) пытался бы уехать из страны в поисках безопасности, 12% прямо отказались бы воевать даже при условии призыва.

"Наши исследования в сфере безопасности показывают значительный уровень осторожности общественности по действиям Польши, которые, условно говоря, могут втянуть ее в войну. Вот почему, например, большинство поляков выступают против отправки любых войск НАТО или Польши, особенно в Украину, при определенных сценариях", – добавляет социолог.

Очевидно, по этим причинам Польша даже не приобщалась к обсуждению концепта европейского контингента в Украине, которое активно продвигали в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Великобритании Кир Стармер.

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В таких условиях поддержка Вооруженных сил Украины становится для Варшавы лучшим способом удержать врага на дистанции, признает большинство польских собеседников, как в команде премьера Дональда Туска, так и в окружении президента Кароля Навроцкого.

И это, несмотря на жесткую внутриполитическую борьбу и межправительственные споры по тактическим вопросам – из-за которых, к слову, уже долгое время нет полноценного посла Польши в Украине, а лишь временный поверенный в делах.

В течение сентября-октября Варшава передала Украине небольшие, но критически важные партии ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot, а также специализированные боеприпасы 20-мм калибра для мобильных групп и артиллерии, призванных сбивать реактивные Шахеды.

Но далеко не всегда Польша готова оказывать такую помощь открыто и публично. Причиной тому сложные общественные настроения. Они связаны с двумя чувствительными темами: пребыванием украинских беженцев в Польше и неурегулированными вопросами всеобщей истории.

Претензии к украинцам

Что касается первого сложного вопроса – украинских беженцев – статистика свидетельствует, что работающие мигранты платят в Польше больше налогов, чем получают социальную помощь. Кроме того, они существенно поддерживают демографию страны.

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Проблема, однако, состоит в том, что рациональные аргументы далеко не всегда доходят до рядового избирателя.

В то же время информационное пространство регулярно подпитывается скандальными новостями с участием отдельных граждан Украины. Например резонансный инцидент с блоггером, который, несмотря на запрет, приехал на спорткаре к озеру Морское Око, или история с выловленным в варшавском озере сомом, которого многие поляки считали местной легендой.

Празднование Дня независимости Украины в центре Варшавы (фото: Getty Images)

Лукаш Мазуркевич называет подобные сюжеты "пеной на воде". Громкие эпизоды быстро появляются в медиа, но так же быстро исчезают. Зато, по его словам, причина изменений в отношении украинцев кроется в другом.

Для современного поколения поляков психологически непривычно массовое присутствие мигрантов. На протяжении веков Польша была многонациональной, но люди, помнившие те времена, уже ушли из жизни. Сегодня активное участие в жизни страны принимают поколения, сформировавшиеся в условиях национально однородного общества после Второй мировой войны.

Этой чувствительностью искусно пользуются политические силы, которым выгодно зарабатывать электоральные баллы на антимигрантской риторике.

К тому же свою деструктивную роль играет и Россия. Сразу несколько собеседников издания высказали мнение, что времена, когда поляки обладали иммунитетом к российской дезинформации – в прошлом.

При этом Кремлю не обязательно использовать традиционные медиа, хотя у Польши есть и такие, которые можно заподозрить в прямых симпатиях к РФ. Гораздо опаснее дезинформационные кампании в соцсетях.

На фоне этого в Польше заметно возросло бытовое напряжение. По данным польской полиции, только за первое полугодие 2026 граждане Украины почти 180 раз сообщали о преступлениях на почве ненависти. Это более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году, причем среди пострадавших фигурируют и дети, а поводом для агрессии нередко становится украинский язык.

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Кроме того, наблюдается падение поддержки поляками вступления Украины в ЕС – с 60% в 2022 году до 40% в 2026-м, вызванное экономическими страхами. Польский агросектор и бизнес опасаются сильной конкуренции украинских товаров.

История на двоих

В контексте истории, как ни странно, речь идет не обо всех противоречиях, накопившихся за столетия тесного сосуществования двух народов.

Фактически единственной раздражительной темой для поляков остается вопрос Волынской трагедии 1944-1945 годов.

В отличие от Украины, в Польше куда больший интерес к прошлому как на уровне рядовых граждан, так и в политикуме. Более того, из историков рекрутируется значительная часть польского политического класса.

"Волынь" стала орудием, политическим оружием. Еще 10 лет назад это точно не являлось темой дискуссии такой степени, как сейчас. Но для нас, поляков, признание жертв Волынской трагедии, признание роли УПА в ней важно", – отмечает вицемаршалок польского Сената, связанная с партией "Новая Ливица" Магдалена Беят. Надо сказать, что ее партия в целом является одной из наиболее приверженных разрешению противоречий истории.

Для поляков это важно по нескольким причинам. С одной стороны, значительная часть польских семей имеет корни с тех исторических территорий Второй Речи Посполитой.

В то же время эксперты и собеседники издания в польском политикуме отмечают и чисто христианское, нравственное измерение. Для польского общества крайне важно иметь возможность разыскать останки погибших предков и отдать им последние почести.

Общественный запрос на это остается неизменно высоким. По данным опроса CBOS , по состоянию на 2026 год 62% поляков считают, что Украина должна официально признать Волынскую трагедию и назвать ответственных за нее лиц, и этот показатель за годы практически не меняется.

В то же время, около половины поляков понимают, что современные украинцы не несут персональной ответственности за события прошлого века, тогда как треть респондентов не имеют сложившегося мнения.

Однако и около 50% убеждены, что этот вопрос должен быть тесно связан с евроинтеграцией Украины. Мол, разрешение исторических споров является обязательным условием для вхождения в европейское сообщество.

Последний раунд противостояния вокруг Волынской трагедии вспыхнул в мае 2026 после указа президента Владимира Зеленского о присвоении подразделения Сил спецопераций ВСУ почетного названия "Имени Героев УПА".

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В ответ президент Польши Кароль Навроцкий потребовал упразднить решение и демонстративно лишил украинского лидера ордена Белого Орла – впервые в истории независимой Польши. Это вызвало серию отказов от польских наград с украинской стороны.

Хотя сейчас напряжение несколько спало, что делать, чтобы эта тема исчезла с политического поля – открытый вопрос.

От истории к обороне

Хорошие новости в том, что в отличие от вопросов беженцев и экономики исторический спор частично можно урегулировать. Или хотя бы сделать так, чтобы она играла менее деструктивную роль.

Украинские аргументы на уровне историков в Польше известны – что сейчас УПА не имеет никакого антипольского контекста. Среди части из них есть готовность к компромиссу. Один из собеседников издания даже предположил, что в случае с указом Зеленского могла бы помочь уточненная формулировка "героев УПА, сражавшихся с большевизмом".

Но к компромиссу не готовы те политики, чей электорат особенно остро реагирует на исторические вопросы – преимущественно правого толка, включая президента Польши. Более того, с приближением парламентских выборов в следующем году эта тема будет обостряться.

Впрочем, только фактор выборов не стоит переоценивать – мол, нужно подождать, пока польские политики успокоятся, а после голосования все вернется к прагматизму. Как и в любой демократической стране, в Польше избирательные кампании и электоральный процесс – вещь по сути перманентная.

К тому же Украина не собирается отказываться от чествования УПА в принципе, ассоциируя их сопротивление с нынешней борьбой против российской агрессии.

Ключевой вопрос сейчас – влияет ли история на сотрудничество в сфере безопасности и обороны: от поставок Украине боеприпасов до военных учений с участием польских военных и логистики.

Собеседники издания как с украинской, так и польской стороны признают, что исторические споры создают негативное фоновое напряжение. Оно неизбежно сказывается на общей атмосфере взаимоотношений и в редких случаях приводит к эксцессам и задержкам непосредственно на практическом уровне.

Параллельно возникают и чисто бюрократические трудности, за которыми кроется более глубокая проблема взаимного восприятия. Как признает один из источников РБК-Украина в Киеве, преимущественно с украинской стороны.

"По моему мнению, существует фундаментальное отсутствие доверия со стороны сторон. Украинская сторона, насколько мне известно, не желает делиться технологиями. Польская сторона, с другой стороны, не уверена в выполнении соглашений, которые будут заключены", – говорит один из топов польского Сейма, чью партию принято относить к ультраправому спектру.

Тем не менее, даже он убежден, что политические или торговые вопросы не должны блокировать военное сотрудничество. "Но это не означает альтруизм – ведь иногда с украинской стороны мы видим подход, будто сотрудничество состоит лишь в том, чтобы отдать все бесплатно", – добавляет собеседник.

В целом же, у Украины и Польши есть несколько способов снять напряжение, по крайней мере, по истории.

Первый – сознательно не обострять. Интересно, что, несмотря на высокий интерес к прошлому, восприятие Украины в Польше остается несколько стереотипным.

Главными триггерами для общества сама аббревиатура УПА и фигуры Степана Бандеры и Романа Шухевича, тогда как других деятелей украинского освободительного движения рядовые поляки практически не знают.

Именно поэтому, как замечает знающий польский собеседник, незамеченной и без всякого скандала прошла, например, история с чествованием последнего главного командира УПА Василия Кука.

С другой стороны, Украина уже делает и может сделать еще больше системных шагов навстречу Варшаве по вопросу поиска захоронений и эксгумаций.

Эксгумация в селе Островки на Волыни (фото: Getty images)

Прогресс здесь уже огромен, если сравнивать с полным мораторием предыдущих лет. И это движение следует усиливать – в частности, если Киев будет готов выдавать разрешения на проведение работ не одиночные, а в больших масштабах.

В целом, Польша оказалась в сложной растяжке между политическим реализмом и внутренними противоречиями. Поскольку безопасность Варшавы напрямую формируется на фронте в Украине, польский политикум одновременно стремится сохранить максимальную свободу маневра и минимизировать риски. Для Украины это означает новую фазу взаимоотношений и переход от безусловной эмоциональной солидарности первых месяцев войны – к прагматике.

Вопрос-ответ (FAQ):

– Действительно ли Россия готовит масштабное военное нападение на Польшу?

– В высшем руководстве Польши считают, что сейчас у России нет сил для полномасштабного фронтального нападения на страны НАТО. Постоянные провокации с беспилотниками и диверсии – это попытка Кремля испытать скорость реакции Альянса, найти пробелы в польском законодательстве и посеять панику в обществе.

– Почему в Польше не возобновляют всеобщий военный призыв?

– Отмена призыва остается осознанным шагом власти из-за высокой финансовой стоимости содержания такой армии и отсутствия необходимой инфраструктуры. Теперь оборонный план базируется на контрактной службе, хотя в будущем демографический кризис может заставить Варшаву вернуться в обязательную службу.

– Как исторические споры влияют на оборонное сотрудничество Польши и Украины?

– Несмотря на исторические разногласия, поддержка ВСУ остается для Варшавы главным способом удержать российскую угрозу на дистанции от собственных границ. Однако из-за сложных общественных настроений и темы общего прошлого Польша вынуждена оказывать часть военной помощи менее публично и неразглашенно.

– Почему тема всеобщей истории остается настолько чувствительной для польского общества?

– Исторические споры переплетаются с современной внутренней политикой и восприятием большого количества украинских беженцев в стране. Это заставляет польских политиков учитывать электоральные риски и выдвигать требования по неурегулированным вопросам национальной памяти.

Материал подготовлен при содействии Центра им. Юлиуша Мерошевского.