Минфин США отклонил заявку главного претендента на покупку активов "Лукойла", - СМИ

Xtellus предлагал обменять акции российского нефтяного гиганта, которые находятся у американских инвесторов, на зарубежные активы компании. Источники издания рассказали, что "Лукойл" согласился на такую схему.

По словам источников издания, Министерство финансов США сообщило Xtellus, что тот не имеет разрешения на использование санкционированных ценных бумаг в сделке, и именно поэтому предложение было отклонено.

Reuters пишет, что теперь план американского банка состоит в том, чтобы попытаться передать свое предложение на рассмотрение более высокопоставленному чиновнику и добиться отмены отказа. Также планируется подача заявки на получение лицензии для доступа к этим ценным бумагам.

Стоит отметить, что недавно Reuters назвало Xtellus основным претендентом на приобретение зарубежных активов подсанкционного гиганта "Лукойл". Российская компания отдает предпочтение предложению американского банка, поскольку оно предусматривает безналичную сделку.