Мінфін США відхилив заявку головного претендента на придбання активів "Лукойла", - ЗМІ

Міністерство фінансів США відхилило пропозицію американського банку Xtellus щодо придбання зарубіжних активів підсанкційної компанії "Лукойл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Xtellus пропонував обміняти акції російського нафтового гіганта, які перебувають в американських інвесторів, на закордонні активи компанії. Джерела видання розповіли, що "Лукойл" погодився на таку схему.
За словами джерел видання, Міністерство фінансів США повідомило Xtellus, що той не має дозволу на використання санкціонованих цінних паперів в угоді, і саме тому пропозиція була відхилена.
Reuters пише, що тепер план американського банку полягає в тому, щоб спробувати передати свою пропозицію на розгляд більш високопоставленому посадовцю і домогтися скасування відмови. Також планується подання заявки на отримання ліцензії для доступу до цих цінних паперів.
Варто зазначити, що нещодавно Reuters назвало Xtellus основним претендентом на придбання закордонних активів підсанкційного гіганта "Лукойл". Російська компанія надає перевагу пропозиції американського банку, оскільки вона передбачає безготівкову угоду.
Нагадаємо, США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.
Крім того, угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про зацікавленість у придбанні міжнародних активів підсанкційного "Лукойлу".
Зазначимо, 30 листопада Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також росіян, які організовують масовані обстріли українських міст дронами.