ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Минфин США отклонил заявку главного претендента на покупку активов "Лукойла", - СМИ

США, Понедельник 15 декабря 2025 23:11
UA EN RU
Минфин США отклонил заявку главного претендента на покупку активов "Лукойла", - СМИ Фото: "Лукойл" предпочитает безналичную сделку, которую предлагает американский банк Xtellus (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство финансов США отклонило предложение американского банка Xtellus о приобретении зарубежных активов подсанкционной компании "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Xtellus предлагал обменять акции российского нефтяного гиганта, которые находятся у американских инвесторов, на зарубежные активы компании. Источники издания рассказали, что "Лукойл" согласился на такую схему.

По словам источников издания, Министерство финансов США сообщило Xtellus, что тот не имеет разрешения на использование санкционированных ценных бумаг в сделке, и именно поэтому предложение было отклонено.

Reuters пишет, что теперь план американского банка состоит в том, чтобы попытаться передать свое предложение на рассмотрение более высокопоставленному чиновнику и добиться отмены отказа. Также планируется подача заявки на получение лицензии для доступа к этим ценным бумагам.

Стоит отметить, что недавно Reuters назвало Xtellus основным претендентом на приобретение зарубежных активов подсанкционного гиганта "Лукойл". Российская компания отдает предпочтение предложению американского банка, поскольку оно предусматривает безналичную сделку.

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

Кроме того, венгерская компания MOL сообщила американским чиновникам о заинтересованности в приобретении международных активов подсанкционного "Лукойла".

Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют массированные обстрелы украинских городов дронами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе