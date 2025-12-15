Минфин США отклонил заявку главного претендента на покупку активов "Лукойла", - СМИ
Министерство финансов США отклонило предложение американского банка Xtellus о приобретении зарубежных активов подсанкционной компании "Лукойл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Xtellus предлагал обменять акции российского нефтяного гиганта, которые находятся у американских инвесторов, на зарубежные активы компании. Источники издания рассказали, что "Лукойл" согласился на такую схему.
По словам источников издания, Министерство финансов США сообщило Xtellus, что тот не имеет разрешения на использование санкционированных ценных бумаг в сделке, и именно поэтому предложение было отклонено.
Reuters пишет, что теперь план американского банка состоит в том, чтобы попытаться передать свое предложение на рассмотрение более высокопоставленному чиновнику и добиться отмены отказа. Также планируется подача заявки на получение лицензии для доступа к этим ценным бумагам.
Стоит отметить, что недавно Reuters назвало Xtellus основным претендентом на приобретение зарубежных активов подсанкционного гиганта "Лукойл". Российская компания отдает предпочтение предложению американского банка, поскольку оно предусматривает безналичную сделку.
Санкции США против "Лукойла"
Напомним, США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.
Кроме того, венгерская компания MOL сообщила американским чиновникам о заинтересованности в приобретении международных активов подсанкционного "Лукойла".
Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют массированные обстрелы украинских городов дронами.