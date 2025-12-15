Мінфін США відхилив заявку головного претендента на придбання активів "Лукойла", - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Xtellus пропонував обміняти акції російського нафтового гіганта, які перебувають в американських інвесторів, на закордонні активи компанії. Джерела видання розповіли, що "Лукойл" погодився на таку схему.

За словами джерел видання, Міністерство фінансів США повідомило Xtellus, що той не має дозволу на використання санкціонованих цінних паперів в угоді, і саме тому пропозиція була відхилена.

Reuters пише, що тепер план американського банку полягає в тому, щоб спробувати передати свою пропозицію на розгляд більш високопоставленому посадовцю і домогтися скасування відмови. Також планується подання заявки на отримання ліцензії для доступу до цих цінних паперів.

Варто зазначити, що нещодавно Reuters назвало Xtellus основним претендентом на придбання закордонних активів підсанкційного гіганта "Лукойл". Російська компанія надає перевагу пропозиції американського банку, оскільки вона передбачає безготівкову угоду.