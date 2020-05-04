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Держбюджет з початку року недоотримав понад 10% планових доходів

Новини » Фінансова криза 2020     04.05.2020 - 11:19
Держбюджет з початку року недоотримав понад 10% планових доходів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Темпи падіння доходів прискорилися, і бюджет отримує менше, ніж у 2019 році

Доходи державного бюджету України за квітень 2020 року склали 103 950,0 млн грн, що на 11,6% або на 13 643,3 млн грн менше плану (117 593,3 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

Крім того, порівняно з квітнем минулого року доходи скоротилися на 7,1% (на 7 990,4 млн грн).

За даними Держказначейства, за січень-квітень доходи державного бюджету склали 314 983,9 млн грн на 11,6% або на 41 392,9 млн грн менше плану (356 376,8 млн грн).

У порівнянні з січнем-квітнем минулого року доходи скоротилися на 2,3% (на 7 580,2 млн грн).

У той же час сума коштів на Єдиному казначейському рахунку 1 травня становить 17 631,8 млн грн (місяцем раніше - 10 517 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державний бюджет на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені в закон про держбюджет у квітні 2020 року.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за березень 2020 року склали 87 921,4 млн грн, що на 10,4% або на 10 190,6 млн грн менше плану.

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