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Мінфін має намір обійтися без внутрішніх запозичень у найближчий місяць

Новини » Фінансова криза 2020     08.04.2020 - 15:52
Мінфін має намір обійтися без внутрішніх запозичень у найближчий місяць
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У міністерства немає необхідності розміщувати ОВДП

У Міністерства фінансів немає необхідності проводити в квітні 2020 року аукціони по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування дефіциту держбюджету. Про це сказав міністр фінансів Марченко на брифінгу.

Як зазначив Марченко, Мінфін буде стежити за реакцією ринку і попитом на фінансові інструменти та у разі необхідності обов'язково вийде з пропозицією.

"На сьогоднішній момент у нас немає необхідності запозичень у квітні", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України з 10 березня відмовилося від проведення аукціонів з продажу гривневих ОВДП. Після цього Мінфін 17 березня продав доларові ОВДП на 71 млн доларів, а 24 березня на 75 млн євро та 800 млн доларів. Крім того, Мінфін продав 3 березня облігації в євро на 201 млн євро.

Після 24 березня аукціони не проводилися.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 6 квітня в портфелі нерезидентів перебувало облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 118,12 млрд грн, що на 10,16 млрд грн менше, ніж на 2 березня (128,28 млрд грн).

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