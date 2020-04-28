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Мінфін повернувся на ринок та розмістив держоблігації майже на 10 млрд грн

Новини » Фінансова криза 2020     28.04.2020 - 18:27
Мінфін повернувся на ринок та розмістив держоблігації майже на 10 млрд грн

Ставка розміщення гривневих облігацій значно перевищила облікову ставку НБУ

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 квітня 2020 року залучило до державного бюджету 9,831 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 05.08.2020 на суму 5,377 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,24% річних.

Також Мінфін продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 15.10.2020 на суму 53,294 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,29% річних.
  • з погашенням 06.01.2021 на суму 111,051 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,50% річних.

Мінфін повернувся на ринок та розмістив держоблігації майже на 10 млрд грн

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України з 10 березня відмовилося від проведення аукціонів з продажу гривневих ОВДП. Після цього Мінфін 17 березня продав доларові ОВДП на 71 млн доларів, а 24 березня на 75 млн євро та 800 млн доларів. Крім того, Мінфін продав 3 березня облігації в євро на 201 млн євро. Після 24 березня аукціони не проводилися.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у Міністерства фінансів немає необхідності проводити у квітні 2020 року аукціони по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування дефіциту держбюджету.

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