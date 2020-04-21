Мінфін знову скасував аукціон з розміщення держоблігацій

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аукціони не проводяться з кінця березня

Міністерство фінансів України скасувало проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який було заплановано на 21 квітня 2020 року. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Як зазначили в Мінфіні, аукціон скасовано за результатами проведених консультацій з первинними дилерами.

"Подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України з 10 березня відмовилося від проведення аукціонів з продажу гривневих ОВДП. Після цього Мінфін 17 березня продав доларові ОВДП на 71 млн доларів, а 24 березня на 75 млн євро та 800 млн доларів. Крім того, Мінфін продав 3 березня облігації в євро на 201 млн євро. Після 24 березня аукціони не проводилися.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у Міністерства фінансів немає необхідності проводити у квітні 2020 року аукціони по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування дефіциту держбюджету.