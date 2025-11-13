У Зеленского объяснили действие санкций против Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Стало известно, как они будут действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

"Санкции имеют оперативный и превентивный характер и являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все должно было быть и было сделано оперативно", - отметил Власюк.

По его словам, также были применены все основные виды блокирующих санкций, которые имеют мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. Это не позволит перемещать активы. При этом против Миндича и Цукермана не применены запреты, связанные с въездом на территорию Украины.

Он также отметил, что санкции могут вводиться независимо от гражданства лица, если его деятельность представляет угрозу Украине или способствует агрессии против нее.

"Наличие иностранного гражданства позволяет оперативнее блокировать активы подсанкционных лиц в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Сколько будут действовать санкции

Власюк напомнил, что по состоянию на сегодня в Украине санкции применены примерно к 20 тысячам субъектов.

"Срок действия санкций может составлять 3, 5, 10 или 30 лет, а в отдельных случаях - быть бессрочным. Срок может продолжаться, что и происходит в сотнях случаев", - добавил эксперт.

Он также отметил, что в данном конкретном случае срок - 3 года, и он может быть продлен в зависимости от обстоятельств.