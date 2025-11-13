У Зеленского объяснили действие санкций против Миндича и Цукермана
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Стало известно, как они будут действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
"Санкции имеют оперативный и превентивный характер и являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все должно было быть и было сделано оперативно", - отметил Власюк.
По его словам, также были применены все основные виды блокирующих санкций, которые имеют мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. Это не позволит перемещать активы. При этом против Миндича и Цукермана не применены запреты, связанные с въездом на территорию Украины.
Он также отметил, что санкции могут вводиться независимо от гражданства лица, если его деятельность представляет угрозу Украине или способствует агрессии против нее.
"Наличие иностранного гражданства позволяет оперативнее блокировать активы подсанкционных лиц в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
Сколько будут действовать санкции
Власюк напомнил, что по состоянию на сегодня в Украине санкции применены примерно к 20 тысячам субъектов.
"Срок действия санкций может составлять 3, 5, 10 или 30 лет, а в отдельных случаях - быть бессрочным. Срок может продолжаться, что и происходит в сотнях случаев", - добавил эксперт.
Он также отметил, что в данном конкретном случае срок - 3 года, и он может быть продлен в зависимости от обстоятельств.
Что предшествовало
Отметим, что ранее президент Украины анонсировал решение СНБО по санкциям по представлению Кабмина.
И хотя он не называл имен, источники рассказали РБК-Украина, что в Совет национальной безопасности и обороны Украины поступило представление о санкциях против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. В тот же день для имена официально раскрыла премьер-министр Юлия Свириденко.
Сегодня, 13 ноября, Зеленский подписал санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они оба фигурируют в громком деле о коррупции в "Энергоатоме". Согласно указам, оба бизнесмена имеют гражданство Израиля. К ним применен полный перечень ограничений, предусмотренных ЗУ "О санкциях".