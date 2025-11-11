Миндич, Галущенко и коррупция в "Энергоатоме": главное об операции НАБУ "Мидас"

Главное:

Вчера НАБУ провело обыски у Тимура Миндича и экс-министра энергетики - нынешнего главы Минюста Германа Галущенко в рамках дела о коррупции в энергетической сфере.

Бизнесмен Миндич, которого на пленках называют "Карлсоном", выехал за границу.

НАБУ и САП разоблачили схему "шлагбаум" - схему "откатов" от контрактов "Энергоатома".

Через так называемую "прачечную" в Киеве, связанную с офисом экс-нардепа Деркача, прошло около 100 млн долларов.

Зеленский требует "приговоров" за коррупцию в энергетике.

У Галущенко заявили, что он сотрудничает со следствием.

Правоохранители уже сообщили о первых подозрениях и арестах. Подозрение объявили в частности Миндичу.

Обыски у Миндича и Галущенко: бизнесмен выехал за границу

10 ноября утром РБК-Украина от собственных источников стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Киеве пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу, а также министру юстиции Герману Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

По данным источников, обыски проходили в рамках одного дела, касающегося коррупции в энергетической сфере.

Впрочем, собеседники издания сообщили, что сам Миндич выехал за границу.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина сказал, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины Тимура Миндича 10 ноября и добавил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

В то же время сегодня стало известно, что НАБУ изучает обстоятельства побега бизнесмена и будет принимать меры для возвращения его на родину. Об этом УП заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Фото: во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП нашли интересный артефакт (t.me/nab_ukraine)

Операция "Мидас": пленки НАБУ, схема "шлагбаум"

НАБУ и САП официально сообщили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере энергетики под названием "Мидас". Операция длилась 15 месяцев и включала более 1000 часов аудиозаписей.

По данным следствия, участники высокоуровневой преступной организации систематически получали "откаты" от контрагентов АО "НАЭК "Энергоатом" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Контрагентам навязывались условия уплаты таких откатов во избежание блокировки платежей или потери статуса поставщика, практика получила название "шлагбаум".

К схеме, как сообщили в НАБУ и рассказали источники, были привлечены:

бизнесмен, руководитель организации - Тимур Миндич (на пленках "Карлсон");

бывший советник министра энергетики - Игорь Миронюк ("Рокет");

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "Энергоатом" - Дмитрий Басов ("Тенор");

четверо работников бэк-офиса для легализации средств.

На пленках НАБУ также есть "Профессор". По данным источников, речь идет о Германе Галущенко.

НАБУ установило, что используя служебные связи в министерстве и государственной компании, фигуранты контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, фактически управляя стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн без официальных полномочий.

На пленках НАБУ слышны разговоры об откатах, считая наличные десятками тысяч долларов и евро. Деньги легализовали через офис в Киеве, который принадлежал семье бывшего народного депутата, ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Офис был расположен на верхних этажах дома по улице Грушевского в городе Киеве.

Через офис ("Шугармена") осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Именно там определялись лица, которым необходимо выдать или перечислить средства. Туда же передавалась наличность.

Фото: Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств (t.me/nab_ukraine)

Более того, указанное помещение служило местом, где "Карлсон" во время личных встреч с руководителями центральных органов исполнительной власти, без каких-либо законных на то оснований, осуществлял на них влияние - в частности, для удовлетворения частных интересов в энергетической и оборонной сферах.

Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

По данным следствия, через эту "прачечную" прошло около 100 млн долларов США.

САП проведет расследование по возможной утечке данных

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для служебного расследования по возможной утечке данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Такое решение было принято после рапорта одного из прокуроров, работающего над делом о масштабной коррупционной схеме в энергетике и несколькими связанными производствами.

Проверку производит отдел внутреннего контроля САП. Если комиссия подтвердит нарушение, то ее выводы могут стать основанием для дисциплинарных или процессуальных действий.

Зеленский: "Приговоры должны быть"

Президент Украины Владимир Зеленский вчера отреагировал на расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике, и заявил, что нужны "результативные действия".

"Неотвратимость наказания нужна. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании - это приоритет. Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", - сказал он.

Министр энергетики Светлана Гринчук в свою очередь подчеркнула, что ведомство будет "реагировать на кейс" в соответствии с результатами расследования и координирует защиту критических элементов энергосистемы.

"Энергоатом непосредственно не находится под управлением Минэнерго. В то же время как министерство, которое ответственно за формирование и реализацию политики всего энергосектора, мы будем с этим кейсом разбираться и реагировать в соответствии с результатами расследования", - отметила она.

А премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство ожидает "результаты процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом" и безотлагательное информирование.

"Противодействие коррупции - один из ключевых приоритетов правительства. За любые правонарушения должны быть приговоры и неотвратимость наказания", - добавила она.

Между тем народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк инициировал отставку Германа Галущенко и Светланы Гринчук в связи с энергокейсом.

Реакция "Энергоатома"

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" утром 11 ноября сообщил, что компания "серьезно относится к обвинениям в коррупции". Поэтому он анонсировал экстренное заседание для независимой проверки операций.

"Коллектив предприятия продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая около 60% энергогенерации страны", - утверждают в "Энергоатоме".

В компании заявили, что данный "случай" якобы не нанес ущерба активам, финансовому состоянию и не повлиял на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.

Что говорят у Галущенко

Министерство юстиции Украины сегодня после обеда подтвердило, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства.

"Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного расследования. Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины - лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке", - заявили в ведомстве.

Там говорят, что "учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования, министр воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий".

Магамедрасулов собрал много доказательств по делу

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил УП, что задержанный сотрудник Бюро Руслан Магамедрасулов был непосредственно привлечен к расследованию коррупционной схемы в "Энергоатоме". По его словам, именно благодаря действиям Магамедрасулова удалось получить ключевые доказательства по делу.

Абакумов отметил, что операция была длительной и масштабной, в ней участвовал почти весь состав НАБУ. На прошлой неделе детективы задержали еще одного чиновника "Энергоатома", который действовал по той же схеме.

В ведомстве считают, что в компании действовала система "откатов" во время большинства закупок.

Подозрение Миндичу и другим фигурантам

Сегодня НАБУ обнародовало третью часть расследования о коррупции в энергетике - она касается руководителя преступной организации.

По данным Бюро, этого фигуранта называют кодовым именем "Карлсон". Его личность не раскрывают, отмечая лишь, что он является бизнесменом. В то же время, по информации РБК-Украина, речь идет о Тимуре Миндиче.

В записях НАБУ фигуранты ведут переговоры о наличных, "закрытии" схем и передаче средств. Также в новых пленках Миндич разговаривает с тогдашним министром энергетики Галущенко.

Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых:

бизнесмен - руководитель преступной организации (Тимур Миндич);

бывший советник министра энергетики (Игорь Миронюк) ;

; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов) ;

; четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.