Міндіч, Галущенко та корупція в "Енергоатомі": головне про операцію НАБУ "Мідас"

Головне:

Вчора НАБУ провело обшуки у Тімура Міндіча та ексміністра енергетики - теперішнього глави Мін'юсту Германа Галущенка в межах справи про корупцію в енергетичній сфері.

Бізнесмен Міндіч, якого на плівках називають "Карлсоном", виїхав за кордон.

НАБУ та САП викрили схему "шлагбаум" - схему "відкатів" від контрактів "Енергоатому".

Через так звану "пральню" в Києві, пов’язану з офісом екснардепа Деркача, пройшло близько 100 млн доларів.

Зеленський вимагає "вироків" за корупцію в енергетиці.

У Галущенка заявили, що він співпрацює зі слідством.

Правоохоронці вже повідомили про перші підозри й арешти. Підозру оголосили зокрема Міндічу.

Обшуки у Міндіча та Галущенка: бізнесмен виїхав за кордон

10 листопада вранці РБК-Україна від власних джерел стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в Києві прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, а також міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.

За даними джерел, обшуки відбувалися в межах однієї справи, що стосується корупції в енергетичній сфері.

Втім, співрозмовники видання повідомили, що сам Міндіч виїхав за кордон.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна сказав, що не має доступу до інформації про виїзд з України Тімура Міндіча 10 листопада та додав, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами.

Водночас сьогодні стало відомо, що НАБУ вивчає обставини втечі бізнесмена і вживатиме заходів для повернення його на батьківщину. Про це УП заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

Фото: під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли цікавий артефакт (t.me/nab_ukraine)

Операція "Мідас": плівки НАБУ, схема "шлагбаум"

НАБУ та САП офіційно повідомили, що викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики під назвою "Мідас". Операція тривала 15 місяців і включала понад 1000 годин аудіозаписів.

За даними слідства, учасники високорівневої злочинної організації систематично отримували "відкати" від контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Контрагентам нав’язувалися умови сплати таких відкатів для уникнення блокування платежів або втрати статусу постачальника, практика отримала назву "шлагбаум".

До схеми, як повідомили в НАБУ та розповіли джерела, були залучені:

бізнесмен, керівник організації - Тімур Міндіч (на плівках "Карлсон");

колишній радник міністра енергетики - Ігор Миронюк ("Рокет");

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "Енергоатом" - Дмитро Басов ("Тенор");

четверо працівників бек-офісу для легалізації коштів.

На плівках НАБУ також є "Професор". За даними джерел, мова йде про Германа Галущенка.

НАБУ встановило, що використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, фігуранти контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, фактично керуючи стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн без офіційних повноважень.

На плівках НАБУ чути розмови про відкати, рахування готівки десятками тисяч доларів і євро. Гроші легалізували через офіс у Києві, який належав родині колишнього народного депутата, нині сенатора РФ Андрія Деркача. Офіс був розташований на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Києві.

Через офіс ("Шугармена") здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти. Туди ж передавалася готівка.

Фото: Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів (t.me/nab_ukraine)

Ба більше, зазначене помешкання слугувало місцем, де "Карлсон" під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади, без будь-яких законних на те підстав, здійснював на них вплив - зокрема, для задоволення приватних інтересів в енергетичній та оборонній сферах.

Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

За даними слідства, через цю "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США.

САП проведе розслідування щодо можливого витоку даних

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Таке рішення ухвалили після рапорту одного з прокурорів, який працює над справою про масштабну корупційну схему в енергетиці та кількома пов’язаними провадженнями.

Перевірку проводить відділ внутрішнього контролю САП. Якщо комісія підтвердить порушення, її висновки можуть стати підставою для дисциплінарних або процесуальних дій.

Зеленський: "Вироки мають бути"

Президент України Володимир Зеленський вчора відреагував на розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці, та заявив, що потрібні "результативні дії".

"Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії - це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути", - сказав він.

Міністр енергетики Світлана Гринчук своєю чергою наголосила, що відомство "реагуватиме на кейс" відповідно до результатів розслідування і координує захист критичних елементів енергосистеми.

"Енергоатом безпосередньо не знаходиться під управлінням Міненерго. Водночас як міністерство, яке відповідальне за формування та реалізацію політики всього енергосектору, ми будемо із цим кейсом розбиратися і реагувати відповідно до результатів розслідування", - зазначила вона.

А прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд очікує на "результати процесуальних дій щодо ситуації з "Енергоатомом" та невідкладне інформування.

"Протидія корупції - один з ключових пріоритетів Уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання", - додала вона.

Тим часом народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк ініціював відставку Германа Галущенка та Світлани Гринчук у зв’язку з енергокейсом.

Реакція "Енергоатому"

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" вранці 11 листопада повідомила, що компанія "серйозно ставиться до звинувачень у корупції". Тож вона анонсувала екстрене засідання для незалежної перевірки операцій.

"Колектив підприємства продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи близько 60% енергогенерації країни", - стверджують в "Енергоатомі".

В компанії заявили, що даний "випадок" нібито не завдав шкоди активам, фінансовому стану та не вплинув на виконання виробничих планів і безпеку експлуатації атомних станцій.

Що кажуть у Галущенка

Міністерство юстиції України сьогодні пообіді підтвердило, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.

"Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування. Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини - особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку", - заявили у відомстві.

Там кажуть, що "з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій".

Магамедрасулов зібрав багато доказів у справі

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив УП, що затриманий співробітник Бюро Руслан Магамедрасулов був безпосередньо залучений до розслідування корупційної схеми в "Енергоатомі". За його словами, саме завдяки діям Магамедрасулова вдалося отримати ключові докази у справі.

Абакумов зазначив, що операція була тривалою та масштабною, у ній брав участь майже весь склад НАБУ. Минулого тижня детективи затримали ще одного посадовця "Енергоатому", який діяв за тією ж схемою.

У відомстві вважають, що в компанії діяла система "відкатів" під час більшості закупівель.

Підозра Міндічу та іншим фігурантам

Сьогодні НАБУ оприлюднило третю частину розслідування про корупцію в енергетиці - вона стосується керівника злочинної організації.

За даними Бюро, цього фігуранта називають кодовим ім’ям "Карлсон". Його особу не розкривають, зазначаючи лише, що він є бізнесменом. Водночас, за інформацією РБК-Україна, йдеться про Тимура Міндіча.

У записах НАБУ фігуранти ведуть переговори про готівку, "закриття" схем і передачу коштів. Також у нових плівках Міндіч розмовляє з тодішнім міністром енергетики Галущенком.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам, серед яких:

бізнесмен - керівник злочинної організації ( Тімур Міндіч);

колишній радник міністра енергетики (Ігор Миронюк) ;

; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Дмитро Басов) ;

; чотири особи - "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.