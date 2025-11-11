Набсовет "Энергоатома" созывает спецзаседание из-за коррупционного скандала в энергетике

Наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАЭК "Энергоатом".

"Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти", - добавили в НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать - инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.

"Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками "Энергоатома", - заявили в компании.

Что предшествовало

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о том, что им удалось разоблачить масштабную схему в компании "Энергоатом".

Правоохранители выяснили, что деятельность "Энергоатома" фактически контролировала преступная группировка. Участники группировки требовали, чтобы контрагенты компании платили им от 10% до 15% стоимости контрактов. Таким образом они фактически "покупали" избежание блокировки платежей или сохранение статуса поставщика.

Информированные источники РБК-Украина рассказали, что в группировку входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко.

По информации НАБУ, участники группировки занимались легализацией тех средств, которые они получили незаконным путем. Такую работу выполнял специальный офис в центре Киева. Как выяснили правоохранители, владельцем помещения оказалась семья скандального бывшего нардепа Андрея Деркача.

На фоне расследования президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас важно очистить "Энергоатом" от коррупции. Этот вопрос является приоритетным.