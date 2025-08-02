В Херсоне и Николаевской области пропал свет на фоне ракетной атаки РФ
Поздно вечером, 2 августа, город Херсон и Николаевская область остались без света. Это произошло в тот момент, когда Россия запустила по Украине по меньшей мере одну ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В Херсоне пропал свет. Причины выясняем", - написал Прокудин в 22:04.
Позже Ким сообщил, что в Николаевской области тоже есть отключение света и причины сейчас выясняются.
Отметим, что накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что над Черным морем зафиксирован самолет Ту-22М3, из-за чего была угроза применения ракет Х-22.
После этого военные уточнили, что зафиксировали ракету курсом на Николаев, а местные каналы писали о взрывах в области. Кроме того, Прокудин призвал жителей Херсона быть в укрытиях, сообщив, что вражеская ракета летит на город.
Также стоит заметить, что мэр Николаева Александр Сенкевич пока подтвердил вражескую атаку на областной центр. Ким в свою очередь сообщил, что в городе возник пожар из-за обстрела россиянами.
Обновлено в 22:52
Прокудин написал, что в Херсоне но восстанавливают свет.
"Энергетики начали подключать к сети абонентов в Херсоне. Прошу экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации", - подчеркнул он.
Проблемы со светом в Украине из-за обстрелов РФ
Напомним, что в 2022 и 2023 годах фактически вся Украина в определенный период жила по графикам включения света из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре страны.
В 2024 году и 2025 годах ситуация улучшилась, однако отключения в тех или иных место после атака РФ все же возникают.
Так, в ночь на 31 июля Россия совершила комбинированную атаку на Киев. В решении обстрелу без электроснабжения остались почти 500 семей в 7 многоэтажках, поскольку враг повредил трансформаторную подстанцию.