В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии: что известно

В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас работают аварийные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича в Telegram и Telegram главы ОВА Виталия Кима.

Сенкевич заверил, что все необходимые службы работают над восстановлением поставок.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Все нужные службы работают!" - написал Сенкевич в своем обращении.

Председатель Николаевской областной военной администрации уточнил, что отключение не связано с обстрелами на территории области.

"Предварительно, аварийное отключение света, не связанное с обстрелами в области", - заявил Ким.

По состоянию на сейчас продолжаются работы по устранению неисправностей, подробности о причинах аварии и сроках восстановления электроснабжения уточняются.

Без света остались более 250 населенных пунктов

По словам главы Николаевской ОГА, в результате аварийного отключения было обесточено 256 населенных пунктов.

"Заживлено на сейчас 88, в том числе г. Николаев, в 167 населенных пунктах работы продолжаются. Сегодня должны все починить", - добавил Ким.