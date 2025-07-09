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В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии: что известно

Среда 09 июля 2025 13:37
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В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии: что известно Фото: Аварийное отключение электроэнергии в Николаеве 9 июля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас работают аварийные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича в Telegram и Telegram главы ОВА Виталия Кима.

Сенкевич заверил, что все необходимые службы работают над восстановлением поставок.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Все нужные службы работают!" - написал Сенкевич в своем обращении.

Председатель Николаевской областной военной администрации уточнил, что отключение не связано с обстрелами на территории области.

"Предварительно, аварийное отключение света, не связанное с обстрелами в области", - заявил Ким.

По состоянию на сейчас продолжаются работы по устранению неисправностей, подробности о причинах аварии и сроках восстановления электроснабжения уточняются.

Без света остались более 250 населенных пунктов

По словам главы Николаевской ОГА, в результате аварийного отключения было обесточено 256 населенных пунктов.

"Заживлено на сейчас 88, в том числе г. Николаев, в 167 населенных пунктах работы продолжаются. Сегодня должны все починить", - добавил Ким.

Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Добавим, что 21 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах после вражеских обстрелов.

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Николаев Отключения света
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