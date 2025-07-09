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Войска РФ ударили по Николаевской области: возник пожар

Среда 09 июля 2025 12:06
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Войска РФ ударили по Николаевской области: возник пожар Фото: войска РФ ударили по Николаевской области (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 9 июля, ударили по Николаевской области, в результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Россияне ударили по фермерскому хозяйству в области, возник пожар", - отметил руководитель Николаевской ОГА.

Он также призвал в ближайшее время все коммунальные службы обращать особое внимание на воздушные тревоги.

Удары РФ по Николаевской области

Войска РФ с первых дней войны массово обстреливают Николаев и громады области. Так, 6 июля враг ударил по областному центру дронами-камикадзе. По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий. На тот момент был один пострадавший.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в результате удара по городу зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Службы проводят ликвидацию последствий.

Также в конце мая российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области. По данным главы ОВА, ранены четверо работников предприятия. Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.

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