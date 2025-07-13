В Николаеве прогремел взрыв во время атаки дронов: над городом поднимается черный дым

Сегодня под вечер российские военные в очередной раз запустили беспилотники по территории Украины. Во время атаки взрыв прогремел в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОГА и местные Telegram-каналы.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уже после отмены воздушной тревоги сообщил, что в городе зафиксирован пожар.

Местные жители рассказали, что в городе прогремел взрыв, а после этого в небо начал подниматься черный дым.

Удары России 13 июля

Заметим, что российские войска 13 июля снова атаковали ряд украинских городов. Днем под обстрелом оказались Сумы - часть города осталась без электроснабжения, в том числе три больницы, которые являются критически важными объектами инфраструктуры.

На территории Сумской области вражеский дрон атаковал гражданских, которые передвигались на мотоблоке между общинами. В результате удара погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

В ночь на 13 июля российские дроны ударили по Славянску. По сообщению местных властей, в результате атаки были повреждены жилые дома, детский сад и больница. Пострадал 13-летний мальчик.

Кроме того, в городе Самар на Днепропетровщине был зафиксирован вражеский удар. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования, однако официальной информации об этом пока нет.

Также ночью россияне обстреляли Херсон. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

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