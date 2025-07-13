ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света

Сумы, Воскресенье 13 июля 2025 16:58
UA EN RU
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света Фото: россияне бьют по Сумах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные 13 июля снова наносят удары по Сумах. В результате сегодняшних вражеских атак часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Враг бьет по объектам жизнеобеспечения города. Часть города и объекты критической инфраструктуры без света", - подчеркнул глава СМВА.

Он отметил, что по состоянию на сейчас все службы работают.

"Ждем возобновления электроснабжения", - добавил Кривошеенко.

Обновлено в 17:01.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил, что Сумская громада находится под атакой вражеских дронов.

По его данным, в течение сегодняшнего дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.

Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры.

"Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание", - пояснил он.

По данным главы ОВА, специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района.

Обесточены больницы в Сумах

Между тем и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь заявил, что уже три больницы находятся без света из-за российской атаки.

Удары России 13 июля

Напомним, ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница. Ранен 13-летний мальчик.

Враг сегодня также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумы Война России против Украины Оккупанты Отключения света
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом