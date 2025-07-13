Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света

Российские военные 13 июля снова наносят удары по Сумах. В результате сегодняшних вражеских атак часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"Враг бьет по объектам жизнеобеспечения города. Часть города и объекты критической инфраструктуры без света", - подчеркнул глава СМВА.

Он отметил, что по состоянию на сейчас все службы работают.

"Ждем возобновления электроснабжения", - добавил Кривошеенко.

Обновлено в 17:01.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил, что Сумская громада находится под атакой вражеских дронов.

По его данным, в течение сегодняшнего дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.

Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры.

"Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание", - пояснил он.

По данным главы ОВА, специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района.

Обесточены больницы в Сумах

Между тем и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь заявил, что уже три больницы находятся без света из-за российской атаки.