Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Российские военные 13 июля снова наносят удары по Сумах. В результате сегодняшних вражеских атак часть города осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
"Враг бьет по объектам жизнеобеспечения города. Часть города и объекты критической инфраструктуры без света", - подчеркнул глава СМВА.
Он отметил, что по состоянию на сейчас все службы работают.
"Ждем возобновления электроснабжения", - добавил Кривошеенко.
Обновлено в 17:01.
Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров подтвердил, что Сумская громада находится под атакой вражеских дронов.
По его данным, в течение сегодняшнего дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу.
Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры.
"Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведены на резервное электропитание", - пояснил он.
По данным главы ОВА, специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей района.
Обесточены больницы в Сумах
Между тем и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь заявил, что уже три больницы находятся без света из-за российской атаки.
Удары России 13 июля
Напомним, ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.
По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница. Ранен 13-летний мальчик.
Враг сегодня также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.
Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.
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