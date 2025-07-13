Оккупанты ночью ударили дронами по детсаду и больнице в Славянске (видео)

Российские оккупанты в ночь на 13 июля атаковали дронами Славянск. В результате удара поврежден детсад и больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, россияне атаковали Славянск дронами "Герань-2" приблизительно в полночь.



"Микрорайоны Центр и Железнодорожный. Повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома", - уточнил он.

Лях добавил, что пострадавших в результате удара оккупантов нет.