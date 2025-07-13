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Оккупанты ночью ударили дронами по детсаду и больнице в Славянске (видео)

Славянск, Воскресенье 13 июля 2025 10:37
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Оккупанты ночью ударили дронами по детсаду и больнице в Славянске (видео) Иллюстративное фото: в Славянске ликвидируют последствия "прилетов" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на 13 июля атаковали дронами Славянск. В результате удара поврежден детсад и больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, россияне атаковали Славянск дронами "Герань-2" приблизительно в полночь.

"Микрорайоны Центр и Железнодорожный. Повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома", - уточнил он.

Лях добавил, что пострадавших в результате удара оккупантов нет.

Атака дронов

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что оккупанты в течение 12-13 июля запустили по Украине 60 ударных дронов.

Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 20 вражеских беспилотников. Еще 20 были локационно потеряны.

При этом попадания были зафиксированы в пяти локациях.

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