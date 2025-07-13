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Россияне обстреляли Славянск: ранен 13-летний мальчик

Славянск, Воскресенье 13 июля 2025 15:59
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Россияне обстреляли Славянск: ранен 13-летний мальчик Иллюстративное фото: в Славянске были "прилеты" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 13 июля, ударили по Славянску. В результате атаки два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

Лях отметил, что россияне ударили по микрорайону Лесной. В результате этого повреждены многоэтажки и частные дома.

"В настоящее время известно о двух пострадавших. Один из них - мальчик 13 лет", - добавил он.

Атака дронов на Славянск

Напомним, ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница.

При этом враг сегодня ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

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