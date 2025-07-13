В Самаре россияне ударили дронами по зданию ТЦК, - источники
В воскресенье, 13 июля, в городе Самар прогремели взрывы после массированной атаки беспилотников.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По информации источников РБК-Украина , один из дронов попал в здание ТЦК.
В 10:58 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских дронов, которые направляются в направлении Самары.
По предварительным данным, удары нанесли несколько БПЛА. Мониторинговые ресурсы фиксировали движение беспилотников с северо-запада в сторону
Городской голова Сергей Резник подтвердил атаку дронов и призвал жителей не публиковать в соцсетях фото или видео последствий.
"Город под массированной атакой. Контролируем работу, не публикуйте в соцсетях фото и видео последствий", - отметил он.
Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак также сообщил, что враг атаковал город Самар беспилотниками.
Как отмечают, повреждена инфраструктура. Детали выясняются.
Удары по Самару
Заметим, что российские войска за последние месяцы уже несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области.
Враг нанес 27 июня ракетный удар, в городе прогремело несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.
На месте попадания возник пожар. Сначала председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о трех погибших из-за вражеской атаки, впоследствии количество жертв возросло до четырех.
До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.
Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.
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