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Россияне обстреляли Херсон: два человека получили ранения

Воскресенье 13 июля 2025 09:55
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Россияне обстреляли Херсон: два человека получили ранения Фото: Обстрел Корабельного района Херсона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

Как отмечают, в ночь на сегодня в Корабельном районе Херсона российские войска совершили обстрел.

В результате которого пострадали двое местных жителей - 75-летняя женщина и 44-летний мужчина.

По сообщениям Херсонской ОГА, у пострадавших диагностировали минно-взрывные ранения, а также черепно-мозговые травмы и контузии.

Оба пациента сейчас находятся под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

Обстрелы Херсона

Это уже не первый случай, когда российские войска намеренно наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсоне.

Обстрелы города со стороны оккупированного левобережья Днепра продолжаются почти ежедневно, несмотря на отсутствие военных объектов в зоне поражения.

Напомним, что 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Так, 18 мая российские войска обстреляли Центральный район Херсона. В результате атаки был поврежден железнодорожный вокзал.

Перед этим, 8 мая, Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены пути и вокзал города.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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