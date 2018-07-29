В МЗС назвали "обґрунтування" анексії Криму Росією жалюгідним

За словами Клімкіна, своїми діями щодо Криму Росія демонструє свою слабкість

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав ухвалений у Російській Федерації (РФ) закон про святкування "Дня прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії" жалюгідним кроком і демонстрацією слабкості РФ. Про це він написав у своєму Twitter.



Так, за словами Клімкіна, своїми діями щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн.

"Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам", - написав Клімкін.

Він також додав, що РФ шукає аргументи в минулому, тоді як "цивілізований світ - в міжнародному праві".

Зазначимо, 24 липня Держдума Російської Федерації прийняла в остаточній редакції закон, яким встановила нову пам'ятну дату Росії - День прийняття Криму до складу Російської імперії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада засудила анексію півострова Крим, та закликала звільнити українських політв'язнів.



В свою чергу Норвегія підтримала декларацію США про невизнання анексії Криму.



Також Міністерство закордонних справ Чехії вітало декларацію державного секретаря США Майка Помпео щодо Криму і заявило про визнання незаконності анексії півострова Росією.



Додамо, що Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право.

