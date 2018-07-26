Анексія Криму є явним порушенням міжнародного права, - МЗС Чехії

МЗС Чехії вітає декларацію держсекретаря США Помпео по Криму

Міністерство закордонних справ (МЗС) Чехії вітає декларацію державного секретаря США Майка Помпео по Криму та визнає незаконність анексії півострову Росією. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У МЗС зазначають, що незаконная анексія Криму є явним порушенням міжнародного права і єдність міжнародної спільноти у цьому питанні має вирішальне значення.

"Ми вітаємо Кримську декларацію держсекретяря Помпео. Незаконна анексія Криму залишається явним порушенням міжнародного права. Трансатлантична єдність має вирішальне значення", - йдеться у повідомленні МЗС.

Скріншот (https://twitter.com/CzechMFA)

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.

Своєю чергою, глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ФРН наполягає на тому, що анексія Криму суперечить міжнародному праву.

Під час візиту до Вашингтону глава МЗС Польщі Яцек Чапутович також заявив, що Польща повністю підтримує декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму. Міністр наголосив, що країна не змінить своєї позиції до відновлення територіальної цілісності України.