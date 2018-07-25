США ніколи не визнають анексію Криму Росією, - Помпео

У США будуть наполягати на територіальній цілісності України, заявив Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря, передає The New York Times.

У заяві йдеться, що США ніколи не визнають анексію Криму Росією, а також будуть наполягати на територіальній цілісності України.

Помпео заявив, що США відмовляються визнавати суверенітет Кремля над територією, захопленою силою. У Держдепі в черговий раз визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.

Відзначимо, що заява Помпео з'явилась незадовго до виступу держсекретаря у комітеті Сенату США з міжнародних справ.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що позиції Сполучених Штатів і Російської Федерації щодо Криму і Донбасу суттєво розрізняються.