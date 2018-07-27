Норвегія підтримала декларацію США про невизнання анексії Криму

Новини Політика 27.07.2018 - 01:58
Фото: прапор Норвегії
Фото: прапор Норвегії

У норвезькому МЗС нагадали про необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність України

Норвегія підтримала декларацію Сполучених Штатів Америки щодо Криму, в якій вони закликали Росію припинити анексію півострова. Про це йдеться в повідомленні норвезького МЗС Twitter.

"Норвегія вітає і підтримує заяву держсекретаря США Майка Помпео, яка підтвердила позицію США щодо незаконної анексії Криму Росією. Необхідно дотримуватися міжнародного права, поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у декларації вказано, що РФ своїм вторгненням в Україну у 2014 році та анексією Криму намагалася підірвати фундаментальний міжнародний принцип, що поділяється демократичними державами і передбачає, що жодна країна не може змінити кордони іншої силою.

"Сполучені Штати закликають Росію... припинити окупацію Криму", - сказано в документі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Чехії вітало декларацію державного секретаря США Майка Помпео щодо Криму і заявило про визнання незаконності анексії півострова Росією.

МЗС Польщі оприлюднило декларацію про невизнання анексії Криму Польща повністю підтримує декларацію США по Криму, - Чапутович
Теги:  Крим,  Норвегия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС