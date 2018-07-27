Норвегія підтримала декларацію США про невизнання анексії Криму

У норвезькому МЗС нагадали про необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність України

Норвегія підтримала декларацію Сполучених Штатів Америки щодо Криму, в якій вони закликали Росію припинити анексію півострова. Про це йдеться в повідомленні норвезького МЗС Twitter.

"Норвегія вітає і підтримує заяву держсекретаря США Майка Помпео, яка підтвердила позицію США щодо незаконної анексії Криму Росією. Необхідно дотримуватися міжнародного права, поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Norway welcomes & supports statement by @SecPompeo, reaffirming US stance against russia's illegal annexation of Crimea. International law must be upheld, ukraine's sovereignty and territorial integrity must be respected. https://t.co/O2dVKX4VVH https://t.co/SjFL2hZo6z — Norway MFA (@NorwayMFA) July 26, 2018

Зазначимо, у декларації вказано, що РФ своїм вторгненням в Україну у 2014 році та анексією Криму намагалася підірвати фундаментальний міжнародний принцип, що поділяється демократичними державами і передбачає, що жодна країна не може змінити кордони іншої силою.

"Сполучені Штати закликають Росію... припинити окупацію Криму", - сказано в документі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Чехії вітало декларацію державного секретаря США Майка Помпео щодо Криму і заявило про визнання незаконності анексії півострова Росією.