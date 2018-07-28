Канада підтвердила невизнання анексії Криму та закликала РФ звільнити політв'язнів

У заяві уряд Канади наголосив, що анексувавши Крим, РФ порушила міжнародне право

Канада засудила анексію півострова Крим, та закликала звільнити українських політв'язнів. Про це йдеться у заяві уряду Канади.

У заяві уряд Канади наголосив, що анексувавши Крим, РФ порушила міжнародне право, і що жодна країна не має права силою змінювати кордони інших держав.

"Канада підтверджує своє незмінну повагу до територіальної цілісності України та засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття мосту через Керченську протоку в травні 2018 року", - йдеться у заяві.

Також у канадському уряді висловили занепокоєння порушеннями прав людини у Криму, зокрема репресіями незгодних, арештами активістів, тортурами, затриманнями і зникненнями.

"Ми закликаємо до звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян, у тому числі Олега Сенцова, які були вивезені до Росії та засуджені судами, юрисдикцію яких в Криму ми не визнаємо" - заявили в уряді Канади.

"Канада твердо підтримує народ України. Міжнародне співтовариство повинно зберігати тиск, у тому числі через економічні санкції, доки Росія не почне поважати міжнародне право та суверенітет України" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що омбудсмен Німеччини закликала РФ надати медичну допомогу Сенцову. Бербель Кофлер у зверненні зазначила, що рішення Європейського суду з прав людини про необхідність надання Олегу Сенцову медичної допомоги свідчить про стурбованість його станом.