Канада підтвердила невизнання анексії Криму та закликала РФ звільнити політв'язнів

Новини Суспільство 28.07.2018 - 16:20
Фото: прапор Канади (travelask.ru)
Фото: прапор Канади (travelask.ru)

У заяві уряд Канади наголосив, що анексувавши Крим, РФ порушила міжнародне право

Канада засудила анексію півострова Крим, та закликала звільнити українських політв'язнів. Про це йдеться у заяві уряду Канади.

У заяві уряд Канади наголосив, що анексувавши Крим, РФ порушила міжнародне право, і що жодна країна не має права силою змінювати кордони інших держав.

"Канада підтверджує своє незмінну повагу до територіальної цілісності України та засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття мосту через Керченську протоку в травні 2018 року", - йдеться у заяві.

Також у канадському уряді висловили занепокоєння порушеннями прав людини у Криму, зокрема репресіями незгодних, арештами активістів, тортурами, затриманнями і зникненнями.

"Ми закликаємо до звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян, у тому числі Олега Сенцова, які були вивезені до Росії та засуджені судами, юрисдикцію яких в Криму ми не визнаємо" - заявили в уряді Канади.

"Канада твердо підтримує народ України. Міжнародне співтовариство повинно зберігати тиск, у тому числі через економічні санкції, доки Росія не почне поважати міжнародне право та суверенітет України" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що омбудсмен Німеччини закликала РФ надати медичну допомогу Сенцову. Бербель Кофлер у зверненні зазначила, що рішення Європейського суду з прав людини про необхідність надання Олегу Сенцову медичної допомоги свідчить про стурбованість його станом.

Канада заявила про непохитність підтримки України перед лицем агресії РФ Канада виділить 4,75 млн доларів для зміцнення жіночого руху в Україні
Теги:  Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС